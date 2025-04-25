新华社莫斯科4月24日电（记者赵冰）据俄罗斯塔斯社24日报道，俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古在接受该媒体采访时表示，俄罗斯愿恢复与美方对话，但不会只相信美方言辞，而是会看其行动。

绍伊古在采访中说，目前特朗普政府正采取措施恢复与俄关系，一些初步迹象表明了美方的“务实态度”。俄方欢迎美方摒弃前政府对俄刻板印象，愿与美方相向而行。但与此同时，俄美交往史也表明，与“口头承诺”相比，俄方“只能相信美方具体的行动和事实”。

绍伊古同时表示，俄领导层致力于消除乌克兰问题的根源，并确保俄方安全。俄方愿意停火止战、进行和谈，但前提是俄方利益和现实得到充分考虑，而“美方对俄方上述立场表示理解”。

绍伊古说，俄方愿与美方就战略稳定问题恢复对话，但前提是包括北约东扩、全球导弹防御系统建设和部署等“所有影响安全的因素都得到全面考虑”。他还称，俄方正在密切监视欧洲国家的军事准备工作，一旦西方国家发动侵略，俄方保留使用核武器的权利。

美国总统特朗普20日说，希望俄罗斯和乌克兰“本周”就结束冲突达成“一项协议”。

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