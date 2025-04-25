人民网雅加达4月24日电（记者李培松）第三届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）印尼推介会24日在雅加达成功举办。活动由中国贸促会驻印尼代表处与印尼中华总商会联合主办，旨在深化中印尼产业链供应链合作，服务两国高质量发展，为构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体贡献力量。来自中印尼政商界、金融机构、相关领域企业及媒体代表近百人出席。

参会嘉宾合影。活动主办方供图

中国驻印尼大使馆经济商务处公使衔参赞李洪伟出席并致辞。他高度评价链博会作为全球首个以供应链为主题的国家级展会和国际公共产品，为维护全球产业链供应链稳定畅通作出的积极贡献。李洪伟强调，今年是中印尼建交75周年，两国经贸合作持续深入发展。他指出，当前美国对多国实施“对等关税”措施，关税战、贸易战阴云密布，严重冲击全球产业链供应链稳定。在此背景下，各国更需要坚定维护多边贸易体制，坚持贸易投资便利化正确方向，尊重市场规律，深化产业链供应链合作，推动构建开放型世界经济。

印尼中华总商会总主席张锦雄代表联合主办方致辞，他表示，当前世界经济面临深刻变革和诸多不确定性，链博会的举办汇聚全球力量，聚焦供应链协同与创新，传递“合作共赢才是唯一出路”的清晰信号，印尼中华总商会将继续发挥桥梁作用，推动两国企业务实合作。

印尼贸易部制造业产品出口发展司司长德登·穆罕默德 在发言中肯定了中印尼经贸合作的重要性，表达了对链博会促进两国贸易投资和产业合作的期待与支持。

中国贸促会驻印尼代表处首席代表李丰详细介绍了第三届链博会的筹备情况。第三届链博会将于2025年7月16日至20日在中国北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链等六大链条和一个供应链服务展区。展会将继续秉持“链接世界，共创未来”的主题，聚焦链条展示和生态构建，为全球企业搭建高效的交流合作平台。

印尼工商会、印尼企业家协会、印尼全国乡村合作社联盟、印尼会展局等其它印尼主要商协会，以及金光集团、长友集团、佳通集团、协德集团等印尼知名企业和部分在印尼中资机构代表出席了活动，普遍表达了对深化两国供应链合作、积极参与链博会的支持和期待，认为链博会有利于促进全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济复苏和经济全球化健康发展，表示将积极关注并参与。

活动期间，链博会承办单位中国国际展览中心集团与印尼会展局签署了合作协议。

会议现场。人民网记者 李培松摄

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