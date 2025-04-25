新华社联合国4月23日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯23日在气候和公正转型领导人视频峰会后举行记者会，高度评价习近平主席在峰会致辞中提出的最新气候方案，称赞其对全球气候行动具有“极其重要的意义”。

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）将于11月在巴西北部城市贝伦举行。古特雷斯与巴西总统卢拉23日共同主持气候和公正转型领导人视频峰会，参会方来自中国、欧盟、非盟、东盟及小岛屿发展中国家等。会议旨在强化《巴黎协定》框架下的全球气候行动，为COP30凝聚共识。

古特雷斯在记者会上表示，此次会议传递出国际社会团结应对气候变化的强烈信号。多国领导人已承诺尽快提交雄心勃勃的新气候行动计划，即国家自主贡献。

中国国家主席习近平向气候和公正转型领导人视频峰会发表致辞，提出坚守多边主义、深化国际合作、推动公正转型、强化务实行动等重要倡议，并表示中国将于联合国气候变化贝伦大会前，宣布覆盖全经济范围、包括所有温室气体的2035年国家自主贡献目标。古特雷斯说，习近平主席提出的倡议和行动计划对全球气候行动具有“极其重要的意义”。

古特雷斯强调：“正如今天的会议表明的一样，我们不能、不应、也绝不会放弃气候行动。”他敦促各国加快提交新一轮国家气候行动计划，同时加强对发展中国家的支持。

古特雷斯同时宣布，联合国将于9月举行高级别会议，评估气候行动计划与融资落实情况。

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