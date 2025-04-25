新华社北京4月24日电 美国总统唐纳德·特朗普23日批评乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，称后者拒绝美方有关克里米亚问题的提议是在拖延俄乌冲突。美方重申，如果俄乌和平谈判无法在短期内取得明确进展，将退出斡旋。

泽连斯基当天表示，乌方已做好准备开展任何形式的谈判，以促成停火、为达成全面的和平协议创造条件。

这是2024年11月21日在乌克兰首都基辅拍摄的白雪映衬下的地铁桥和第聂伯河。新华社记者李东旭摄

美方斥责乌方拖延

据美国媒体报道，美方上周在法国首都巴黎举行的乌克兰问题会谈中提出停火协议框架，内容包括克里米亚等。泽连斯基22日强调，就此“没什么可谈的”。

特朗普23日回应说，泽连斯基的言论对谈判“极为不利”，只会延长冲突。他当天晚些时候接受采访时说，与泽连斯基打交道比与俄罗斯打交道“困难得多”。

美乌领导人2月底在白宫爆发争吵，这是特朗普与泽连斯基再闹分歧。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特告诉媒体记者，特朗普对俄乌谈判进展速度“感到沮丧”，而泽连斯基“似乎在朝着错误的方向推进”。

美国副总统詹姆斯·万斯23日说，俄乌谈判已进入关键时刻，美方已向俄乌双方发出“一份非常明确的提议”，现在轮到他们做出选择，“要么他们说‘是’，要么美国退出这一（斡旋）进程”。

美方近期不断表态要“退出斡旋”。乌克兰、英国、法国、美国代表23日在英国首都伦敦举行会谈，讨论俄乌停火等议题。因泽连斯基前一天的表态，美国国务卿马尔科·鲁比奥以“行程繁忙”为由取消了参会计划，改由美国乌克兰事务特使基思·凯洛格参加。

多方表态仍显分歧

泽连斯基23日说，乌方已做好准备开展任何形式的谈判，以促成停火并为达成全面的和平协议创造条件。他在社交媒体上说，乌方“坚持立即、全面且无条件停火”。

按美联社说法，乌克兰与一些西欧国家指责俄罗斯在和平提议上拖延不决。西方分析人士说，俄方在战场占据优势，因而并不急于完成和平谈判。

分析人士说，特朗普今年1月就任美国总统后，美国从自身利益出发转变对乌立场，欧洲则谋求在乌克兰问题中占有“领导”地位，美欧分歧明显。

英国外交部发言人23日在一份声明中表示，在伦敦举行的乌克兰会谈取得“重大进展”，但没有就实质性成果内容作出说明。法国总统府当天对媒体表示，在乌克兰危机解决过程中，乌克兰领土完整是欧洲方面一项“强烈诉求”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说，据俄方掌握的情况，乌克兰问题伦敦会谈的与会方就“某些问题”依旧无法协调立场。俄方仍在与美国官员磋商。

美国中东问题特使史蒂文·威特科夫定于本周晚些时候访问俄罗斯，与俄总统弗拉基米尔·普京就乌克兰问题举行新一轮会谈。此前，威特科夫已与普京举行过三次会谈。（李富玉）

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