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老挝琅勃拉邦举办国际中文日主题活动

2025年04月25日08:41 | 来源：新华网
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　　新华网万象4月24日电（记者赵旭 马淮钊）在第十六个联合国中文日到来之际，中国驻琅勃拉邦总领事馆22日举办“2025年国际中文日招待会”，邀请老挝北部政企等各界中文学习者和老挝中文教师代表近百人出席。

　　中国驻琅勃拉邦总领事张社平致辞表示，中文及其承载的中华文明在每一个时代都展现出强劲生命力。文明因交流互鉴而丰富多彩。中方愿与老方以文化为纽带，以语言为桥梁，拓展人文交流，共同培育更多中老命运共同体建设者。

　　活动现场，来宾们畅谈学习中文的感受，并沉浸式体验书法、剪纸、重彩画等中老传统文化。老挝苏发努冯大学孔子学院邀请老挝贝叶经传承人坎腾·拉塔纳先生现场展示贝叶经的制作工艺，使参与者在体验汉字书写的同时也感受到老挝文字的独特魅力。

　　出席活动的老挝琅勃拉邦省委常委、宣传部长万维莱在接受采访时用流畅的中文回答说，上世纪90年代赴华留学经历对他的人生发展产生重要影响，十分感谢中国的培养。希望继续同所有中文学习者一道，立足自身岗位，为老中命运共同体建设作出积极努力。

(责编：刘洁妍、崔越)

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