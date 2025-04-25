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日本和歌山县4只大熊猫将于6月底送返中国

2025年04月25日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月24日电（记者李子越　陈泽安）日本和歌山县冒险世界游乐园24日宣布，园内目前饲养的4只大熊猫将于6月底全部送返至中国成都大熊猫繁育研究基地。

　　此次送返的4只大熊猫是被誉为“中日友好特使”的著名旅日大熊猫“永明”的妻女，分别是现年24岁的妈妈“良浜”，8岁的“结浜”、6岁的“彩浜”和4岁的“枫浜”。

　　据园方介绍，由于日中大熊猫合作保护项目将于今年8月到期，为减轻大熊猫在运输过程中的身体负担，双方商定在气温相对凉爽的6月完成转移。目前，“良浜”已步入高龄，返回中国后将在医疗条件更为完善的环境中安享晚年；“结浜”“彩浜”和“枫浜”将参与繁育计划。

　　另据园方介绍，冒险世界游乐园自1994年起开展大熊猫繁育工作，至今已完成12次产崽、育成17只幼崽，繁殖成果在中国以外的大熊猫繁育机构中居于前列。园方表示：“期待这4只熊猫回到中国后能健康幸福地生活，也期待年轻熊猫能承担起繁育新生命的使命。”

　　此次返还后，如无新的大熊猫赴日，东京上野动物园的“晓晓”和“蕾蕾”将成为日本国内仅有的两只大熊猫。

(责编：刘洁妍、崔越)

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