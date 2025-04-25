在海南海口举行的第四届中国国际消费品博览会上，马来西亚馆人头攒动。

骆云飞摄

“随着马中两国实施互免签证政策，马来西亚和中国的双向旅游市场正蓬勃发展。”马来西亚—中国总商会会长卢国祥说。

卢国祥已深耕旅游业近30年。2000年，卢国祥凭借在旅游大巴制造与销售领域积累的丰富经验，捕捉到马来西亚旅游市场的增长潜力，开始创立旅游公司。

卢国祥分享，早期的中国游客偏爱四天三晚的常规线路，而近年来旅游市场发生了显著变化。现在的年轻人跟着社交媒体上的网友“打卡”体验娘惹美食和服饰，去海岛潜水。深度体验游正逐步取代传统的跟团游模式。此外，前往马来西亚的中国商务考察团数量不断增长。这些考察团走访各类产业园区，围绕数字经济、新能源等新兴领域寻求投资合作机会。

在卢国祥看来，马中经贸合作正在经历重要转变，从过去单纯追求贸易额增长逐步转向提升合作质量的新阶段。早期马来西亚与中国的中小企业合作局限于单一的行业和品类，而如今合作领域已拓展至绿色科技、高端制造等产业。

“如今合作的模式与十余年前大不相同。之前是看市场大小，现在则更注重‘质’。无论市场规模大小，大家都坐下来详谈技术和潜在市场。这也体现了两国经贸关系正在向更高层次发展。”卢国祥说。过去马来西亚的华商主要是把中国的商品引进来，现在则更注重双向的技术交流和产业协同。

与此同时，中国市场的巨大潜力持续吸引着马来西亚商家。“我们商会成员最期待的就是参加广交会、进博会这样的展会。”卢国祥分享道，此前组团参加海南消博会时，马来西亚展位前人头攒动，人们的咨询热情高涨。随着跨境电商的蓬勃发展，白咖啡、榴莲等马来西亚特色产品得以更便捷地进入中国寻常百姓家。未来，东海岸铁路的建成和通车也将大幅提升物流效率，为两国经贸往来注入新动能。

作为马来西亚华裔，卢国祥虽未能寻得位于广东省东莞市祖宅的确切位置，却以商业为纽带紧密联系着故土，多次前往东莞寻找合作机遇。

展望未来，卢国祥认为，随着两国游客需求的不断升级，单纯的观光游将向生态旅游、医疗康养等转变，双方合作开发新品类旅游项目的前景广阔。各类利好政策的实施也为合作提供坚实基础。他期待两国人民能在各类合作中增进对彼此的认识与信任，延续友谊。

（来源：中国侨网 作者刘洋）

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