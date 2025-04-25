新华社首尔4月24日电 韩国全州地方检察厅24日以涉嫌收受贿赂为由对前总统文在寅提起诉讼。文在寅当天晚些时候就此发表立场时说，这是“荒唐无稽的起诉”，是“对尹锡悦被弹劾的报复性起诉”。

这张拍摄于2020年5月10日的资料照片显示，时任韩国总统文在寅在韩国首尔青瓦台发表讲话。新华社发（青瓦台供图）

据韩联社等媒体报道，检察机关还以涉嫌贿赂和渎职为由对易斯达航空公司创始人、前国会议员李相稷提起诉讼，同时表示对文在寅女儿文多惠和前女婿徐某暂不起诉。

全州地方检察厅此前对文在寅前女婿徐某受到特殊关照、担任易斯达航空公司高管，以及文在寅女儿文多惠和徐某旅居泰国期间从该航空公司获取利益等展开调查，并于今年3月传唤文在寅接受相关调查。

检方认为，徐某在没有航空业从业经验的情况下以高管身份进入易斯达航空存在疑点。检方还认为徐某在该公司任职期间收到的薪酬、安家费等合计2.15亿韩元（约合110万元人民币）是文在寅涉嫌收受的贿赂。

文在寅2017年获共同民主党提名参选总统，并最终获胜，成为韩国第19届总统。2022年，文在寅卸任总统。

2022年3月，国民力量党候选人尹锡悦当选新总统。本月4日，尹锡悦被罢免总统职务。韩国新一届总统选举定于6月3日举行。

今年3月检察机关传唤文在寅接受调查时，作为目前韩国最大在野党，共同民主党曾批评此举“无理且有目标性”。

文在寅卸任总统后，其执政时期的多名高官遭到调查。2024年1月，韩国检方对文在寅执政时期的青瓦台政策室长金尚祖进行问询，调查文在寅政府是否篡改经济数据。多名文在寅政府时期高官也因牵涉此事遭到检方调查。

韩国审计机构监查院2023年9月说，调查结果显示，文在寅执政期间，总统秘书室和国土交通部曾向统计厅和韩国房地产院施压，迫使后二者在2017年至2021年间篡改或伪造有关收入、就业、房价等官方数据，以维护文在寅政府的经济和房地产政策。（记者：陆睿、黄昕欣）

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