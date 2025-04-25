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俄方“要看美方具体行动” 波兰劝俄乌相互妥协

2025年04月25日08:37 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月25日电 据俄罗斯塔斯社24日报道，俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古表示，俄罗斯愿恢复与美方对话，但不会只相信美方言辞，而是会看其行动。波兰总统杜达24日表示，只有俄罗斯和乌克兰相互作出妥协，才能结束冲突并实现持久和平。

　　绍伊古：只能相信美方具体行动和事实

　　绍伊古在采访中说，目前特朗普政府正采取措施恢复与俄关系，一些初步迹象表明了美方的“务实态度”。俄方欢迎美方摒弃前政府对俄刻板印象，愿与美方相向而行。但与此同时，俄美交往史也表明，与“口头承诺”相比，俄方“只能相信美方具体的行动和事实”。

　　2024年2月20日，俄罗斯总统普京（右）在莫斯科克里姆林宫听取绍伊古汇报。新华社/美联

　　绍伊古同时表示，俄领导层致力于消除乌克兰问题的根源，并确保俄方安全。俄方愿意停火止战、进行和谈，但前提是俄方利益和现实得到充分考虑，而“美方对俄方上述立场表示理解”。

　　绍伊古说，俄方愿与美方就战略稳定问题恢复对话，但前提是包括北约东扩、全球导弹防御系统建设和部署等“所有影响安全的因素都得到全面考虑”。他还称，俄方正在密切监视欧洲国家的军事准备工作，一旦西方国家发动侵略，俄方保留使用核武器的权利。

　　美国总统特朗普20日说，希望俄罗斯和乌克兰“本周”就结束冲突达成“一项协议”。

　　杜达：每一方都要退让

　　据欧洲新闻电视台报道，波兰总统杜达当天在接受采访时说，持久和平必须建立在相互妥协的基础之上。“这必须是一种妥协，最终情况应当是没有任何一方能说自己赢得了这场战争，每一方在某种意义上都要退让，乌克兰也必须退让。”

　　2023年2月21日，波兰总统杜达在华沙发表讲话。新华社发（阿列克西摄）

　　杜达说，俄乌冲突正在耗尽俄罗斯，也在以可怕的方式消耗乌克兰。双方都想赢，但也都希望结束冲突。

　　关于美国在波兰驻军问题，杜达说，目前大约有1万名美国士兵驻扎在波兰，他将努力劝说美国总统特朗普在波兰部署更多的美军部队。

　　波兰国防部8日说，美军将从位于波兰东南部的负责对乌克兰军事援助的热舒夫-亚西翁卡物流枢纽撤离，并部署到波兰其他地区。美国全国广播公司同日援引多名美欧官员的消息报道，美国国防部正在考虑从东欧国家撤军1万人。有分析认为，美军此举或将加剧欧洲盟友对特朗普政府减弱对乌克兰支持的担忧。（记者：赵冰、张章、崔力）

(责编：徐祥丽、崔越)

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