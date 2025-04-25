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共舞太极 感悟东方智慧

2025年04月25日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　太极拳爱好者在埃及吉萨省金字塔前交流太极拳技术与动作。
　　本报埃及分社 欣德·法蒂·穆罕默德摄

　　在阿联酋阿布扎比的一座公园内，当地民众练习太极拳右蹬脚动作。
　　本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

　　1978年，邓小平同志为日本友人题词“太极拳好”。图为日本太极拳从业者在题词复制版前合影。
　　本报日本分社 山崎文惠摄

　　在南非约翰内斯堡刘帅猛武术中心，当地民众正在练习太极拳动作。
　　本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

　　在韩国首尔中国文化中心，太极拳教练（左一）帮助当地学员调整太极拳姿势。
　　本报韩国分社 全休相摄

　　在巴西弗卢米嫩塞联邦大学孔子学院举办的太极文化体验活动上，当地太极拳教练纠正学生动作。
　　本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

　　德国柏林斯潘道1860体育俱乐部的学员练习太极拳云手。
　　本报欧洲中心分社 肖 晶摄

　　2024年11月，中国武术协会应邀派武术专家赴国际奥委会教授太极拳。其间，外交学院体育对外交流研究中心主任周庆杰（右）向国际奥委会首席运营官拉娜·哈达德赠送《十分钟学会太极拳》等图书。
　　泽维尔·蒂西埃尔摄

　　泰国海上丝路孔子学院学生在泰国博仁大学球场表演太极拳。
　　张楚雄摄

　　在塞尔维亚贝尔格莱德中国文化中心的教室内，当地学员跟随中国教练学习太极站桩。
　　肖恩·切斯摄

　　从入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，到每年4月的最后一个周六成为全世界太极爱好者自发庆贺的“世界太极日”，太极拳已传播至全球180多个国家和地区，习练者达数亿人之多。

　　太极文化，代表着中国人的哲学和传统价值观。《周易》有云，“易有太极，是生两仪”。作为中华传统文化瑰宝，太极拳不仅以其内外兼修、刚柔相济的独特魅力跨越山海，太极所揭示的动静相生、阴阳互化等哲学文化，更成为中华优秀传统文化的一个重要标识。

　　太极拳流行世界，是当代人追求健康、自然、和谐生活方式的一种体现。埃及金字塔脚下，巴西孔子课堂里，泰国球场上……来自世界各地的太极拳爱好者，在一招一式间用心感悟古老的东方智慧，共舞太极，共享健康。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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