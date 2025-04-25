未来5年年复合增长率预计达4.3%

本报记者 时元皓

当前，巴西物流行业呈现快速发展态势。据市场研究和行业分析公司“摩多情报”一份最新报告估算，截至2024年底，巴西物流行业市场规模为1047.9亿美元，到2029年底有望增至1293.4亿美元，年复合增长率预计达4.3%。

持续扩大的交通基建投入为巴西物流行业增长提供了保障。巴西2023年推出的新版“加速增长计划”，将“高效和可持续的交通”列为政府重点发展的九大领域之一，总投资额达3630亿雷亚尔（1美元约合5.7雷亚尔）。得益于该计划的实施，巴西联邦公路的良好维护指数从2023年1月的45%跃升至2024年11月的75%。巴西交通部今年1月宣布，预计今年将投资共计1610亿雷亚尔，用于继续改善约8400公里的高速公路。

铁路方面，巴西2024年新建了包括东西一体化铁路、中西一体化铁路在内的868公里铁路，将对大豆、玉米、矿石等产品运输至港口发挥重要作用。水运方面，巴西港口和机场部2024年4月专门成立了国家水道和航运秘书处，港口和机场部部长西尔维奥·菲略表示，该机构将促进更高效的一体化交通系统发展，降低物流运营成本。

电子商务兴起成为物流市场规模扩大的重要推手。巴西电子商务协会今年1月发布的报告预计，2025年巴西电商经济营收额将达到2349亿雷亚尔，比2024年增长10.5%，订单数量、平均每笔订单价格以及网购人数都将实现增长，预计网购人数达9405万人。业内人士分析，随着电子商务的快速发展，政府和企业需要进一步完善物流基础设施，不断满足用户对更高效物流的需求。

目前，电商平台和物流公司正在通过扩大业务布局来提高物流效率。2024年9月，巴西访问量最高的电商平台“美客多”宣布，其在巴西的配送中心数量将由原来的10个逐渐增长至今年年底的21个，预计建成后，该公司支持24小时送达服务的城市数量将扩大40%，53%的订单将实现当日送达。除缩短运输时间外，该公司预计其运输成本将减少50%。不久前，电商巨头亚马逊在圣保罗州的卡雅马尔市开设了其在巴西的最大配送中心，该配送中心配备自动化程度更高的设备，其互联传送系统总长超过3公里，每小时可处理约9500个包裹。亚马逊巴西运营总监理查德·帕加尼表示，该公司致力于通过扩大物流基础设施建设来提高巴西全境的配送速度，目前其配送服务覆盖了巴西所有城市。

一些物流企业专注于技术和服务模式创新，不断优化物流服务。“我来送”是2016年成立的一家巴西物流科技公司，利用共享经济模式及其自身技术平台，该企业连接了零售商和独立配送员，普通市民可成为配送员并用私家车进行送货，帮助解决“最后一公里”物流问题。目前该企业已拥有超过100万名注册配送员，业务遍布400多个城市。

中国物流企业在巴西开展业务，为巴西物流行业增长注入新动力。货拉拉海外平台2019年正式进入巴西市场，巴西媒体报道称，目前货拉拉在巴西18个城市开展业务，年均订单增长达155%，新企业客户的数量平均每年增长65%。安骏物流通过“自建+加盟”模式，目前已在巴西16个州建立24个标准化分拨中心，159个自营派送网点和578个加盟网点，日均处理包裹能力突破30万件。此外，极兔、菜鸟等物流企业均在巴西本土建立了运营网络。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)