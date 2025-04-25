新华社曼谷4月24日电 （记者高博、林昊）联合国亚太经社会第八十一届年会部长级会议21日至25日在泰国首都曼谷举行，本届年会主题为“亚太区域合作助力城市韧性可持续发展”。

联合国副秘书长、亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳在开幕式发言中说，长期以来，亚太地区城市发展一直是经济增长的驱动力，但快速的城市化正在加剧社会和环境压力。她指出，应重新思考城市如何发展和运转，将城市转变为创新、韧性和公平的中心。

泰国总理佩通坦在发言中表示，为应对跨越国界和地区的各种挑战，各方应团结合作，实现包容性和可持续发展。她强调了联合国、亚太经社会、东盟等多边平台和多边协议在实现这些目标时的重要性。

中国外交部副部长马朝旭出席会议并发表讲话。马朝旭就美国滥施关税阐述中方立场，表示近期美国政府对世界各国加征“对等关税”是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌，亚太各国都是受害者。中方采取坚决反制措施，既是为了维护自身正当权益，更是为了维护国际公平正义和国际经济秩序。面对霸凌霸道，妥协退让没有出路，团结协作才有前途。

马朝旭表示，亚太经社会作为联合国最具影响力的区域经社发展机构，应坚定捍卫多边主义，深入推进开放合作，培育创新发展新动能，促进包容和可持续发展，推动构建亚太命运共同体。中方愿加强高质量共建“一带一路”、全球发展倡议同亚太经社会协同对接，为亚太互联互通和可持续发展注入更大动力。

联合国亚太经社会是联合国经社理事会下属五个政府间区域经济委员会之一，是联合国在亚太地区设立的重要政府间综合性经济社会发展组织。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 16 版）

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