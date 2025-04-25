朝鲜首个化妆品生产基地生产化妆品种类二百五十多种，香皂年产量约六千吨

本报记者 刘 融

“新义州化妆品厂生产的化妆品种类已经有250多种，并出口到很多国家了。”朝鲜化妆品贸易会社副社长崔勇日接受本报记者采访时表示。

近日，本报记者在朝方人员陪同下，乘车前往朝鲜平安北道新义州市，探访朝鲜首个化妆品生产基地——新义州化妆品厂。该厂建于1949年9月，是朝鲜历史较为悠久的工厂之一，深受朝鲜民众喜爱的“春香”牌化妆品就产自这里。

进入工厂大门，开阔又整洁的厂区映入眼帘。该厂共占地12万平方米，除了各类厂房、车间，还有专卖店、足球场等配套设施。厂区东侧有一栋5层建筑，其外墙上书写着“重视科学”“重视人才”字样。据介绍，这栋建筑就是“春香”研究所。工厂采用产品研发与生产一体化模式，确保创新成果可尽快投入生产。

崔勇日表示，为不断提高产品质量，新义州化妆品厂的调研人员会在平壤市和各地的专卖店广泛收集消费者用户体验评价，不断优化产品生产方法，研发并推出新产品。工厂还十分重视人才培养，目前已有26名科学家、工程师、工人、技术员和推销员被选拔为重点人才给予优待。

来到香皂车间，身着蓝色工作服的工人们正有条不紊地忙碌着。“这样一条香皂流水线一般需要5名工人同时作业。”总工程师白气哲表示，这里从原料投入到最后成品包装，已实现自动化流水线作业。

据了解，目前新义州化妆品厂香皂年产量约6000吨。其中，人参皂和透明香皂的海外订单最多，均以朝鲜开城高丽人参提取物为主要原料，温和不刺激，有保湿杀菌效果，受到消费者好评。

2018年，朝鲜最高领导人金正恩视察时要求该厂对标国内外著名化妆品品牌，不断提升产品质量，生产更多国家级一流化妆品。近年来，该厂加大科研攻关力度，防过敏化妆品、精制天然精油等产品研发取得良好成果。2019年10月，该厂生产的921型精华液被世界知识产权组织授予发明奖章和证书。

在基础化妆品车间的流水线上，爽肤水、面膜、洗发液、洗衣液等产品正源源不断被打包运送到仓库。白气哲说，工厂确保品质与卫生安全，已获得ISO9001和GMP认证。2020年以来，工厂研发并生产了30余种新产品，除了基础化妆品外，还新增了生发剂、发蜡、头油等多种日化产品。

记者在样品展示厅看到，有多个系列的“春香”牌护肤品、彩妆、香水以及清洁剂等日化产品。化妆品车间负责人白楠玉说起这些产品如数家珍：“厂里现在产品的种类很多，这款获奖的921型精华液人气最高。它凭借良好的抗衰功效，不仅深受国内消费者喜爱，还远销中国等多个国家。”

“春香”牌作为朝鲜国民品牌之一，承载着朝鲜人民对美好生活的追求。随着“春香”牌在亚洲等国际市场逐步推广，小小的一盒化妆品也展现出朝鲜人民自力更生的精神面貌，让人们感受到朝鲜文化的独特魅力。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)