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中企助力柬埔寨提升基建水平——

“柬中友好合作让我们的生活不断改善”

本报记者 赵益普
2025年04月25日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①

　　图②

　　柬埔寨曾是古代海上丝绸之路的重要一站，也是最早响应、参与和践行共建“一带一路”倡议的国家之一。近年来，以中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）为代表的大批中企进入柬埔寨，支持当地基础设施建设，为柬埔寨民众带来实实在在的好处，也为柬埔寨长远发展提供有力支撑。

　　“柬中铁杆友谊结出的又一硕果”

　　“金边最新的标志性建筑在哪里？”在柬埔寨首都金边街头，记者登上一辆“突突车”，询问司机拍摄城市风景的好去处。

　　“柬埔寨国家体育场（图①，中国建筑供图），就在金边东北郊水净华区。那是中国企业修建的，我们从来没有见过这么大的体育场。”司机一边推荐，一边翻出了手机里2023年东南亚运动会的照片。

　　2023年，第三十二届东南亚运动会在金边举行，由中国政府援建、中国建筑承建的柬埔寨国家体育场正是该运动会的主场馆。这是中国政府迄今为止对外援助规模最大、等级最高的体育场，总建筑面积8万多平方米，可容纳约6万名观众。

　　2023年东南亚运动会是该赛事时隔60年重回金边，柬埔寨将其视为展示国家形象和发展成果的一次重要机遇。2021年，柬埔寨国家体育场正式移交时，时任柬埔寨首相洪森称赞其为“柬埔寨体育事业的一项伟大成就，是柬中铁杆友谊结出的又一硕果”。运动会举办期间，该体育场不负众望，圆满完成了开闭幕仪式及各项重要比赛任务。

　　记者抵达体育场时临近傍晚，对面的“双赢”广场上，一群当地小孩正在踢足球。13岁的男孩瓦萨特雷在附近读小学，他告诉记者，体育场修建之前，这一带十分荒凉。“现在，足球赛、演唱会等很多大型活动都会在体育场举办，这里变得越来越热闹。我希望有一天也能成为体育场上的主力。”瓦萨特雷说。

　　柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉在接受本报记者采访时表示，柬中共建“一带一路”加强了基础设施互联互通，促进贸易投资，带动两国经济发展。柬埔寨国家体育场项目是柬中共建“一带一路”的重要成果，柬埔寨民众从中获益良多。

　　“促进柬中人员往来”

　　4月下旬，柬埔寨旱雨季交替，天气炎热。在金边以南约20公里的干丹省，德崇国际机场建设工地上，近2000名中柬工人正在紧张施工与调试设备，一片热火朝天的忙碌景象。

　　由中国建筑承建的德崇国际机场项目于2020年初开工，目前整体施工进度已达95.6%。据项目负责人姚德舜介绍，机场占地面积2600公顷，包含3条4公里长的跑道和1个卫星航站楼及能源中心，建成后将成为4F级机场，可起降各种大型飞机。

　　柬埔寨民航局预计，德崇国际机场建成后，年旅客吞吐量将达5000万人次，是现有金边国际机场的6倍，将有效缓解柬埔寨首都地区的机场运营压力，对吸引国际游客也将起到推动作用。

　　作为柬埔寨目前规模最大的基础设施项目，德崇国际机场项目建设得到柬埔寨政府的大力支持。2020年、2021年，时任柬埔寨首相洪森两度到访项目现场。2024年，柬埔寨首相洪玛奈视察项目并表示，德崇国际机场项目对柬埔寨经济发展意义重大，柬中建设者的辛苦付出确保了项目的顺利进行。

　　柬埔寨旅游部大臣胡海表示，德崇国际机场设计现代、设施先进，建成投用后有望成为东南亚最大的机场之一，有助于吸引更多国际游客，进一步促进柬埔寨旅游业发展。“2025年是‘柬中旅游年’，柬埔寨希望以新机场通航为契机，吸引更多中国游客，促进柬中人员往来。”胡海说。

　　“为柬埔寨人民筑起一栋健康大楼”

　　在车水马龙的金边市中心，一栋挂着中柬两国国旗的崭新大楼十分醒目。从远处看，大楼的“合十礼”造型颇具特色，这便是考斯玛中柬友谊医院的综合性医疗大楼（图②，中国建筑供图）。

　　在医院里，记者遇到了来自柬埔寨菩萨省的波萨拉。波萨拉今年55岁，因受疾病困扰，每3个月就要来医院做检查。“过去五六年，我一直在这里复查。2022年新的医疗大楼投用后，环境更整洁，设备更先进，看病更舒心了。”波萨拉说，“柬中友好合作让我们的生活不断改善。”

　　考斯玛医院是柬埔寨久负盛名的综合医院，为保障柬民众健康发挥了重要作用。然而，由于年代已久，门诊和病房空间十分局促，许多设备因老旧受损而无法使用。在中方援助下，由中国建筑承建的医疗大楼于2022年3月正式启用，引入高端医疗设备和科学分诊医护体系，拥有门诊、急诊、医技、住院、后勤等综合性功能。崭新的考斯玛中柬友谊医院成为柬全国最大、最先进的医院之一。该医院院长谭索坤表示，中国政府和中国建设者让医院迎来新生，“中企为柬埔寨人民筑起一栋健康大楼，给民众带来实实在在的福祉”。

　　2022年，中国援柬中医医疗队依托考斯玛中柬友谊医院开展工作，并在此开设中医门诊。2023年10月，中国—柬埔寨中医药中心也在此落成，中柬医疗合作取得新的成果。

　　据柬埔寨卫生部大臣秦拉介绍，截至目前，援柬中医医疗队已累计诊治、服务柬中患者5.1万余名，还为考斯玛中柬友谊医院提供中医培训，打造了一支“带不走的医疗队”。“医疗队为柬埔寨民众健康作出了贡献，中国医生的专业精神和精湛医术得到广泛认可。”秦拉说。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月25日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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