外国政党领导人、驻华使节和在华工商界代表等走进重庆

本报记者 刘新吾

传统制造业重镇如何推动产业转型升级？超大城市如何进行高效能治理？拥有近千万乡村常住人口的省级行政区如何推进乡村全面振兴？重庆地处中国西部，集大城市与大农村于一体。重庆面临的问题，也是许多国家的城市在现代化进程中面临的共性难题；重庆的探索，是中国共产党带领人民推进中国式现代化的生动样本。

近日，来自50多个国家的200多名政党领导人、部分驻华使节和外国在华工商界代表等，参加由中共中央对外联络部和中共重庆市委共同主办的“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在重庆的实践”专题宣介会，走进企业、园区、社区、乡村，深入了解中国式现代化在重庆的生动实践，近距离感受现代化新重庆建设的发展成就。

推动产业升级——

“中国在新能源汽车制造领域取得了很大进步”

汽车产业是重庆的主导产业之一。在中国，每8辆汽车就有1辆来自重庆，每3辆摩托车就有1辆是重庆制造。近年来，重庆推动汽车产业向智能化和新能源转型，作为本地代表性企业的赛力斯汽车和长安汽车展现良好发展势头。

在赛力斯超级工厂，一辆辆新能源汽车在流水线上有序组装，不时有机器人设备在厂区内穿梭。驻华使节们频频驻足，了解赛力斯新能源汽车技术和生产情况。

来到展厅，使节们纷纷围着展出的汽车打量其内饰，体验智能化装置，互相拍照留影。“这就是未来工厂。”马耳他驻华大使白瀚轩表示，“中国在新能源汽车制造领域取得了很大进步，能够有效助力全球应对气候变化挑战。”

“这些汽车的生产数字化程度高，产品性能好，受到广泛欢迎。我们非常期待有更多中国高科技产品走向世界。”走出赛力斯超级工厂，老挝驻华大使馆副馆长、政治参赞普迪·沙蒙迪立即拿出手机，与老挝相关部门沟通，他希望这样的汽车能进入老挝市场。

外国驻华使节代表团团长、塞浦路斯驻华大使拉尼都表示，通过参观，她更好地了解了中国制造的新能源汽车，体验感非常好。

重庆企业的蓬勃发展让外宾更加坚定对中国经济发展的信心，他们持续看好中国消费与投资市场。

中国新加坡商会副会长兼秘书长黄星荣表示，重庆作为中国西部核心区域，吸引了许多新加坡企业的目光。新中双方的合作不断深化，不少新加坡企业在重庆取得了可喜成就。

完善城市治理——

“民主村的老旧小区改造是一个优秀的范例”

九龙坡区民主村社区曾是工厂家属区。近年来，居民、物业等各方共同参与治理，社区面貌焕然一新——街道干净整洁，咖啡馆与老茶馆的香气交织；诗歌长廊下，孩童们在嬉戏；社区食堂里，老人们唠着家常……

“民主村的老旧小区改造是一个优秀的范例。在保护传统文化的同时，巧妙运用新技术，让整个社区既充满历史韵味，又面向未来，极大提升了民众的生活便利性。”瑞士记者协会前主席、日内瓦州议会议员居伊·梅坦表示。

“在许多国家，城市扩张常以牺牲历史风貌和生态环境为代价。但在这里，我们看到了共生范例：摩天大楼不远处就是配备现代设施的老建筑，整体城市景观浑然一体。”斯里兰卡人民阵线党大众与数字媒体总干事舍龙·萨马拉纳亚克表示，“这种发展与保护并重的模式，正是我们希望借鉴的。”

印度尼西亚《罗盘报》副常务编辑安德雷斯·马约托对民主村社区食堂的“公益+惠民”运营模式十分感兴趣。在一处就餐窗口前，他详细询问工作人员食堂菜品价格以及老年人优惠政策。当得知当地居民花费10元至18元就能享受基础套餐或自助套餐，60岁以上满足相关要求的老人还能获得额外优惠时，他频频点头称赞：“中国的发展速度令人惊叹，民主村食堂这样的惠民举措，充分体现了这里一切都在发生着积极改变，变得越来越好。”

城市每天产生大量生活垃圾，如何“变废为宝”？驻华使节们走进重庆三峰御临环保发电厂。只见巨大的垃圾坑上，多个机械臂正在作业，将垃圾抓取到垃圾焚烧炉内，经过焚烧技术处理后得到清洁能源。“我们看到发电厂管理应用了大数据、云计算和人工智能技术，将废物转化为宝贵的资源，非常可贵！”文莱驻华大使馆临时代办赛夫丁表示。

推进乡村全面振兴——

“实现农业快速发展，更好地服务民众”

在重庆，超900万乡村常住人口正谱写乡村全面振兴新篇章。

铜梁区侣俸镇石河村地处重庆西郊，现代农业蓬勃发展。这里常年种植3万余亩蔬菜，培育着3000多种功能性蔬菜品种。由中国农业科学院研发的“减脂黄瓜”等专利品种成为科学家们多年潜心研究的代表之一。

“我印象最深刻的就是科技在农业领域的应用，我们看到中国通过温室大棚、各种育种设施，实现农业快速发展，更好地服务民众。巴西和中国在农业领域有很大合作潜力。”巴西民主运动众议员亚历山大·吉马良斯连连赞叹。

在涪陵区，来自巴布亚新几内亚的代表们参观了当地发展的中医药产业和榨菜产业。

“中医文化让我们大开眼界。在巴布亚新几内亚，草药的应用还比较原始。草药对于人类大有裨益，希望更多人来到中国参观学习中医。”巴新潘古党议员、国民议会副议长伊古安说，希望巴新与中国开展更多农业合作，将相关种植技术引进到巴新。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)