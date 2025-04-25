无论国际形势如何变化，中国积极应对气候变化的行动不会放缓，促进国际合作的努力不会减弱，推动构建人类命运共同体的实践不会停歇

4月23日，习近平主席向气候和公正转型领导人视频峰会发表致辞，呼吁各方坚守多边主义、深化国际合作、推动公正转型、强化务实行动，为各国加强团结合作，携手推进全球气候治理明确了方向、注入了动力。

今年是《巴黎协定》达成10周年和联合国成立80周年。放眼当今世界，全球气候治理面临多重挑战。个别大国热衷于单边主义、保护主义，拖累全球气候治理。世界气象组织数据显示，2024年是有记录以来最热一年，极端天气事件在全球多地频发。联合国多次警告，全球变暖正在加速，人类无法承担气候治理努力倒退的后果，需更加努力才能实现长期控温目标。

应对气候变化的全球性挑战，多边主义是有效良方，团结合作是唯一选项。国际形势越是变乱交织，越要坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，坚定维护国际公平正义。《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，是国际社会合作应对气候变化的基本法律遵循。尽管单边主义、保护主义对国际规则和国际秩序造成严重冲击，但全球气候治理和世界一切进步事业将在曲折中前进。各国要秉持团结合作精神，以开放包容超越隔阂冲突，以合作促进技术创新和产业变革，使优质绿色技术和产品自由流通，让各国特别是广大发展中国家都用得上、用得起、用得好。中国将持续通过气候变化南南合作为其他发展中国家，特别是小岛屿国家、最不发达国家和非洲国家应对气候变化提供支持，为气候多边进程提供正能量和有利条件。

气候行动有效性根植于各国实际，需要尊重各国不同起点、发展阶段和国情能力，在可持续发展和减贫框架下推进公正转型。绿色转型是应对气候变化的必由之路，也是经济社会发展的新引擎。绿色转型必须以人民为中心，协同推进民生福祉改善和气候治理，统筹保护环境、发展经济、创造就业、消除贫困等多重目标。各方应把共同但有区别的责任原则落到实处，发达国家有义务向发展中国家提供帮助和支持，助力全球绿色低碳转型，增进各国人民共同和长远福祉。

人与自然和谐共生是中国式现代化的鲜明特点。中国是世界绿色发展的坚定行动派、重要贡献者。从首批缔约《联合国气候变化框架公约》、最早签署和批准《巴黎协定》，到为世界提供70%的光伏组件和60%的风电设备，贡献了全球1/4的新增绿色面积……中国全面加快绿色低碳转型，成为全球“增绿”最快最多的国家，建成全球最大、最完整的新能源产业链，为加强应对气候变化国际合作、落实《巴黎协定》注入强劲动力。中国将于联合国气候变化贝伦大会前，宣布覆盖全经济范围、包括所有温室气体的2035年国家自主贡献目标。联合国秘书长古特雷斯高度评价中方表态对全球气候行动具有“至关重要的战略意义”。

气候变化是全人类面临的共同挑战，应对气候变化是人类共同事业。无论国际形势如何变化，中国积极应对气候变化的行动不会放缓，促进国际合作的努力不会减弱，推动构建人类命运共同体的实践不会停歇。中国将同各方一道，以人类前途为怀、以人民福祉为念，切实履行共同但有区别的责任，各尽所能，团结协作，推动共建清洁、美丽、可持续的世界。

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)