应中华人民共和国主席习近平邀请，肯尼亚共和国总统威廉·鲁托于2025年4月22日至26日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行了会谈，就新形势下中肯、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际会见鲁托总统。

双方一致认为，中肯传统友谊历久弥坚。建交62年来，两国合作为“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的中非友好合作精神注入活力，又在新时代通过高质量共建“一带一路”，为弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神作出表率。中肯合作助力彼此现代化进程，惠及两国人民。新形势下，中肯全面战略合作伙伴关系面临重大发展机遇，双方将继续坚定支持彼此捍卫核心利益，深化拓展各领域交流合作，携手构建新时代中肯命运共同体。

双方一致认为，中非合作论坛成立25年来，引领中非关系实现跨越式发展，推动中非合作不断提质升级，成为国际对非合作的一面旗帜。2024年中非合作论坛北京峰会是中非关系史上具有里程碑意义的一次盛会，擘画了中非团结合作新蓝图，开启了中非携手推进现代化新篇章，为世界和平与发展事业注入了新动能。双方致力于落实北京峰会成果，推动中非合作高质量发展，把中肯关系打造成为构建新时代全天候中非命运共同体的典范。

双方一致认为，世界百年变局加速演进，构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大理念倡议正在显示出越来越强大的影响力、感召力。在变乱交织的国际形势下，要推动共商共建共享的全球治理，塑造更加公正合理的国际秩序，坚决摒弃丛林法则，反对霸权主义、强权政治和一切形式的单边主义、保护主义。这些都是构成“全球南方”团结自强的重要组成部分。双方致力于以中非团结合作的确定性为世界注入更多稳定性，做维护发展中国家共同利益的中坚力量、捍卫多边体系的中流砥柱，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，携手构建人类命运共同体。

一、构建新时代中肯命运共同体

（一）双方同意继续以元首外交为战略引领，保持密切高层交往。深化两国中央和地方政府、政党、立法机构等各层级、各领域交流合作，加强执政理念和发展经验交流。

（二）双方坚定支持对方自主选择符合本国国情的发展道路，重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，坚决反对外来压迫和干涉。肯尼亚重申坚持一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，认为按照国际法和不干涉内政原则，新疆、西藏事务是中国内政。

（三）双方对中肯高质量共建“一带一路”取得的丰硕成果感到满意，愿以落实中非合作论坛北京峰会成果和中肯共建“一带一路”合作规划为契机，加强与肯方“自下而上的经济转型议程”和2030年远景规划的发展战略对接，推动务实合作提质升级，保障两国合作项目人员和机构安全，将中肯高质量共建“一带一路”打造成高标准、惠民生、可持续的合作繁荣之路。

（四）双方愿充分发挥双边贸易、投资和经济技术合作联合委员会，中肯联合工作组等机制作用，深入对接经贸合作需求。中方鼓励更多有实力的中国企业赴肯投资兴业，助力肯扩大优势产能，推动产业链升级，实现自主可持续发展。中方愿持续扩大进口肯尼亚特色产品，促进两国贸易均衡、可持续发展。双方愿积极推动签署共同发展经济伙伴关系框架协定或自由贸易协定，为两国贸易投资合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。

（五）双方愿依托蒙内铁路等重大项目推动基础设施建设同产业联动融合发展，推动打造中非产业合作增长圈，合作建设陆海联动、协同发展的中非互联互通网络。双方愿建立两国铁路政府部门间合作机制，深化铁路领域交流与合作，促进基础设施互联互通。双方愿根据市场化原则积极探讨开通两国首都间直飞航班。

（六）中方重视肯尼亚作为东部非洲金融中心地位，将支持中国金融机构在肯尼亚设立分支机构，同肯方探讨实施创新、多元的金融合作。中方愿依据市场化、法治化原则同肯方探讨开展熊猫债合作，服务两国共建“一带一路”。

（七）双方愿进一步加强卫生健康领域交流与合作。肯方愿借鉴中方在普惠医疗等方面的宝贵经验。中方重视当前形势下肯方在应对药品和疫苗短缺方面的紧迫需求，愿根据肯方需要支持中国企业同肯方合作建设本土医疗卫生产业，帮助肯尼亚人民增进健康福祉。肯方愿在中国药品准入方面提供必要便利。

二、打造落实全球发展倡议的典范

（八）肯方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球发展倡议。双方一致认为，该倡议汇聚“全球南方”国家心声，为加强国际发展合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程提供强劲动力。中方赞赏肯尼亚加入“全球发展倡议之友小组”。双方愿深化在减贫、粮食安全、绿色发展、蓝色经济等领域合作。

（九）肯方赞赏习近平主席提出的“支持非洲工业化倡议”、“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。双方将进一步加强工业、农业、高等教育、职业教育、人力资源培训等领域合作。肯方愿借鉴中方在农村减贫等方面的宝贵经验。中方支持对肯尼亚可持续和现代农业生产和农食加工领域投资。

（十）中方欢迎肯方加入“人工智能能力建设国际合作之友小组”，肯方赞赏中方提出的《全球人工智能治理倡议》《全球数据安全倡议》。双方愿聚焦数字经济、新能源、人工智能、移动技术、区块链、智慧城市等新兴领域，培育新的合作增长点，推进新质生产力合作。

（十一）中方积极评价肯方2023年9月成功主办首届非洲气候峰会，赞赏鲁托总统为促进非洲团结应对气候变化作出的贡献。双方重申《内罗毕宣言》和《中非应对气候变化合作宣言》的重要性，将探讨深化绿色合作，保护好人类共同的地球家园。

三、打造落实全球安全倡议的典范

（十二）肯方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球安全倡议。双方一致认为，各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。双方愿积极落实两国全球安全倡议合作谅解备忘录，并在此框架下积极开展合作，共同提升安全治理能力，为维护促进地区及世界和平稳定作出积极贡献。

（十三）双方呼吁国际社会支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式自主解决非洲问题的努力。中方坚定支持非洲联盟团结非洲国家，积极应对地区安全挑战，调解地区冲突与争端。中方积极评价肯方为维护地区和平稳定所作努力。肯方赞赏中方提出“非洲之角和平发展构想”，愿同中方继续推进“构想”落实，加强在非洲热点问题上的沟通协调，为维护非洲和平与安全发挥建设性作用。

（十四）双方愿进一步深化和平安全领域各层级交往，加强在人员培训、军工军贸、反恐、联演联训等领域合作。

（十五）双方愿积极商签两国执法部门间合作谅解备忘录，推动建立合作机制，加强在反恐、执法能力建设以及打击人口贩卖、毒品走私、电信诈骗、网络犯罪、非法武器和野生动物贸易、非法捕鱼、环境犯罪、洗钱等跨国犯罪等领域合作，共同维护两国及两国人民的安全利益。

四、打造落实全球文明倡议的典范

（十六）肯方高度赞赏并积极支持习近平主席提出的全球文明倡议。双方共同倡导尊重世界文明多样性，加强文明交流，促进民心相通，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，促进人类文明进步。愿加强在联合国等多边平台合作，共同落实好联合国大会“文明对话国际日”决议。

（十七）以交流互鉴弘扬中肯世代友好。双方将于2025年举办中肯文化和旅游季活动，继续扩大人员往来，鼓励两国人民尤其是青年赴对方国家参观访问。双方愿积极支持和参与2026年举办的中非人文交流年。

（十八）以民间交往厚植中肯友好基础。双方高度评价两国在科技、文化、旅游、妇女、青年、体育、媒体等领域合作成果，同意在现有基础上进一步扩大人文交流，加强广播、电视、报纸、网络媒体合作，充分发挥两国立法机构友好小组、人民友好团体等组织机构作用，早日完成在肯尼亚设立中国文化中心，不断增进相互了解，增进民心相通。

（十九）以经验分享凝聚中肯理念共识。双方将加强教育领域交流合作，在肯推广中文教育，支持孔子学院、鲁班工坊等汉语和职业教育平台在肯发展。双方支持中肯智库加强交流合作，鼓励中肯高校开展联合科研和学术研究。中方愿继续向肯方提供政府奖学金及来华研修名额。

五、促进“全球南方”团结合作

（二十）双方一致认为，要坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。双方将加强在联合国等多边框架内的协调配合，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。双方欢迎联合国大会通过《联合国打击网络犯罪公约》，同意共同推动公约尽快生效，以强化打击网络犯罪国际合作。

（二十一）双方致力于推动提升“全球南方”在国际体系中的代表性和发言权。双方将继续维护世界贸易组织核心价值和基本原则，支持世贸组织通过投资便利化等联合声明倡议对规则进行必要更新。双方坚决反对非法单边制裁、“脱钩断链”、关税壁垒、技术封锁等新型霸权手段，呼吁改革国际金融体系，使其更加包容、公平，改善发展中国家发展融资，推动贸易投资自由化便利化，实现共同繁荣。

（二十二）双方呼吁对包括联合国安理会在内的联合国机构进行必要改革和加强，纠正非洲遭受的历史不公，包括增加发展中国家特别是非洲国家在联合国及其安理会的代表性。肯方赞赏中方提出在联合国安理会改革问题上支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排。中方积极评价肯尼亚作为非洲联盟联合国安理会改革十国元首委员会（C10）成员国发挥的重要作用。双方愿继续就安理会改革加强协调合作。中方支持加强联合国内罗毕办事处建设，以便其打造全球事务多边主义中心。

（二十三）双方同意继续同非洲地区国家及国际社会一道，为推动解决包括非洲在内的全球热点问题，实现世界和平、稳定、繁荣作出不懈努力。双方一致认为，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一出路，加沙是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，坚定支持巴勒斯坦人民的民族合法权利，反对针对加沙民众的强制迁移。

（二十四）双方认为发展人权事业应坚持以人民为中心，各国有权自主选择符合本国实际的人权发展道路。双方认为各国应在相互尊重、平等相待基础上开展人权领域对话与合作，反对把人权问题政治化、工具化，反对搞双重标准。

双方一致认为，鲁托总统访华取得圆满成功，对促进中肯关系发展、构建新时代全天候中非命运共同体具有重要意义。鲁托总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢，邀请习近平主席在方便时访问肯尼亚。

会谈结束后，两国元首共同见证双边合作文件的签署。

（新华社北京4月24日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)