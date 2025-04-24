人民网墨西哥城4月23日电 （记者谢佳宁）立体式呈现、沉浸式体验、双向式互动……当地时间4月21日，中国中车“绿驰”交流空间（墨西哥）在墨西哥城正式启用。这也是继奥地利、印尼项目后，中国中车“绿驰”交流中心（空间）在全球落成的第三站，也是中车在美洲区域的首个“绿驰”交流空间。

中国工程院院士、中车株机公司专家委员会主任刘友梅，中国政府友谊奖获得者、中车株机公司焊接总监盖德勒·罗伯特等通过视频发来祝贺。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

中国中车“绿驰”交流空间（墨西哥），面积约120㎡，致力于成为中车与墨西哥政府、客户、社区、媒体、车迷互动的商务与文化交流平台。空间设有“绿驰印象”“影音视画”“车行天下”“墨境车韵”“工匠精品”“与你同行”“中国书架”“AI同框”“咖香论道”“故事长廊”等10个展区，立体呈现中车科技和品质的硬实力、文化和管理的软实力、责任和价值的暖实力，集中展示中车服务墨西哥的合作成果，让当地民众不出国门也能认识了解中国企业。

启用仪式在富有中华传统文化特色的醒狮表演中拉开帷幕。跟随解说员的脚步，墨西哥籍员工、车迷、学生等深度“打卡”体验，不仅观看了列车模型墙、工匠作品展，了解了中车具有代表性的“大国重器”，还从醴陵釉下彩、牡丹瓷、剪纸、木雕等非物质文化遗产中感受到中华传统文化的魅力和中墨文化的异同与交融。在“与你同行”文化融合展示区，因墨西哥地铁1号线项目结缘的中墨夫妇代表获赠“喜”字剪纸，寓意二位永结同心、多子多福。在“AI同框”展区，大家纷纷打卡，跃跃欲试，“穿越”到中国，体验“爬长城”“登天坛”“坐磁浮”，感受数字技术带来的乐趣，并兴奋地拍照留念。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

据了解，“绿驰”一词凝练自中车“6G绿色发展理念”。其中，“绿”代表了中车双赛道业务特征；“驰”代表速度和前进，旨在彰显“连接世界 造福人类”的使命以及在世界舞台上不断加快的创新步伐。“绿驰”体现中车致力于成为绿色制造的领跑者、绿色生活的创造者和绿色发展的先行者。英文名称凝练为“CRRC Eco-Connect Center”，意指绿色生态连接中心，契合全球共同关注的绿色低碳可持续发展公共议题。

中国中车执行董事王铵在致辞中表示，中国中车 “绿驰”交流空间（墨西哥）的正式启用，不仅是中车绿色发展理念在海外的生动实践，更是中墨两国友谊的重要见证。期待“绿驰”交流空间结出更多硕果，希望将中国中车的绿色发展理念、系统解决方案与墨西哥本土经验相融合，在技术创新、人才培养、产业升级、文化交流等领域开展深入合作，共同打造中墨合作的新标杆，为当地民众创造更多福祉。

墨西哥中国文化中心主任石岳文在致辞中表示，中国中车在推动国际经贸合作、促进技术创新的同时，致力于搭建文化交流的桥梁，成为传播中华文化、增进国际友谊的重要使者。“绿驰”交流空间不仅是技术与创新的展示窗口，更是中墨文化对话的崭新平台。期待强强联手，整合资源，优势互补，共同打造更多高质量的文化交流品牌项目，让“绿驰”交流空间蓬勃发展，成为中墨友谊的亮丽名片。

启用仪式上，路易斯获颁“墨西哥‘绿驰’首个车迷体验者”证书。他激动地说：“非常荣幸！现场看到如此多列车模型及各类项目介绍，我更是万分激动。我想分享给我社交网络上的粉丝们，让他们也感受中国轨道交通的发展和认识中车更多的产品。中国中车在墨西哥已有地铁和轻轨项目，给广大市民乘客带来了很好的服务，希望未来可以体验到更多的中车产品。”

最后，在欢快奔放的音乐声中，墨籍员工现场表演舞蹈《墨西哥之韵》，将中墨文化融合的热烈氛围推向高潮。

中国中车服务墨西哥以来，产品已覆盖墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉三大城市，其中，中车首个海外“系统+”项目——墨西哥城地铁1号线整体现代化项目以高度的社会效益和环境效益，成功入选联合国开发计划署全球十大PPP项目经典案例。同时，中国中车积极践行“五本模式”，担当“四种角色”，举办公众开放日、坐着火车看世界、社区足球赛、文化美食节等系列文化交流活动，增强了文化融合，促进了项目建设，让合作更加紧密，让友谊更加深厚。

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