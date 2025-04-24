人民网柏林4月23日电（记者郭梓云）4月22日，中国驻德国大使邓洪波应邀出席“柏林中国论坛”专场活动并发表主旨演讲，德政治、经济等各界代表以及外国驻德使节等80余名嘉宾出席。

图为活动现场。中国驻德国大使馆供图

邓洪波深入宣介习近平主席会见国际工商界代表时的重要讲话精神，表示中国式现代化离不开国际社会支持帮助，中国开放的大门只会越开越大，中方将坚持高水平对外开放，同各国携手合作共赢，与世界共享发展机遇。事实证明，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。邓大使强调，当前单边主义、保护主义加剧，多边主义、自由贸易受到严峻挑战。面对美国滥施关税的霸凌行径，中国站出来反对强权，不仅是为了维护自身正当权益，更是为了维护国际社会共同利益。希望德方、欧方同中方一道，共同捍卫多边贸易体制，共同维护国际公平正义。

邓洪波回顾中德建交以来双边关系发展历程及取得成果，表示今年是中欧建交50周年，德新一届联邦政府成立在即，希望双方以此为契机，在变局乱局中展现责任担当，增进战略沟通，深化务实合作，推动中德中欧关系取得更大发展，为动荡不安的国际局势注入更多稳定性和确定性。

邓洪波还就中美关系、乌克兰危机、中国对联合国贡献、中企对德投资等问题回答了提问并与现场嘉宾进行深入交流。

(责编：曹欣悦、杨牧)