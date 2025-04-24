人民网雅加达4月23日电（记者李培松、曹师韵）4月23日，阿拉扎大学孔子学院隆重举办"和韵流芳·四海同文"国际中文日庆祝活动。中国驻印尼使馆公使周侃、海尔集团董事局主席周云杰、印尼宗教部伊斯兰高等教育司司长沙西伦、印尼基础中等教育部中等和特殊教育教师司司长普特拉·阿思加、阿拉扎大学校长亚瑟普等嘉宾出席活动，与200余名各界人士共同见证这一文化盛事。

活动以印尼广肇江夏堂龙狮团的传统舞狮表演与阿拉扎大学沙曼舞团的舞蹈开场，生动展现了中印尼文化的交融共生。

周侃在致辞中强调："阿拉扎大学孔子学院15年来培养了1.2万余名学员，举办了300多场文化活动，为中印尼友好关系发展作出了积极贡献。"他指出，今年适逢中印尼建交75周年和郑和下西洋620周年，人文交流在两国关系中发挥着不可替代的作用。“国之交在于民相亲”，期待更多印尼青年学习中文，了解中国；同时也鼓励中国青年学习印尼语，了解印尼文化。

亚瑟普在致辞中深情回顾了孔子学院15年来的发展历程。他表示："中文已成为连接中印尼两国人民的重要纽带。阿拉扎大学孔子学院学员人数持续增长，未来还将与印尼外交部等政府机构合作开设中文课程。"

作为活动的重要组成部分，"海尔国际中文教育奖学金"正式启动。海尔将在未来五年内资助优秀印尼学生赴华留学，重点培养科技与人文社科领域的双语人才。周云杰表示："作为全球领先的家电企业，海尔积极履行社会责任。此次奖学金的设立，是海尔助力中印尼人文交流的重要举措。"

周侃公使致辞。活动主办方供图

以"我和中文的故事"为主题的“和你相遇”视频大赛颁奖环节是本次活动的亮点之一。多位获奖者分享了他们通过学习中文改变人生的生动故事。

与会嘉宾还在印尼知名华人书法家胡素丹题写的"和"字卷轴上签名留念，象征着中印尼两国"和合共生"的美好愿景。随后的文化表演精彩纷呈：印尼阿拉扎大学合唱团演唱的《北京欢迎您》、印尼培民学校民乐团演奏的《喜洋洋》《阿里山的姑娘》赢得阵阵掌声，来自中国的宋代点茶表演，让现场嘉宾领略了中国传统茶文化的魅力。

嘉宾在“和”字卷轴上签名留念。人民网记者 李培松摄

“海尔国际中文教育奖学金”正式启动。人民网记者 李培松摄

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