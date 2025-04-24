新华社达喀尔4月23日电（记者司源）塞内加尔媒体《金融非洲》报网站近日刊发题为《中国是全球金融的无声引擎》的文章指出，2025年第一季度经济数据显示出中国经济政策的前瞻性与金融体系的稳定性。文章摘要如下：

中国正以低调而坚定的步伐在全球经济棋局上持续推进。2025年第一季度经济数据再次印证这一点：当季新增贷款9.78万亿元，截至3月末的人民币贷款余额同比增长7.4%。这体现出在全球经济面临诸多不确定性的背景下，中国金融体系的活跃度和中国信贷市场的强大韧性与活力。此外，同期企（事）业单位和住户贷款数据也反映出企业对发展前景的坚定信心和家庭消费意愿持续释放。

3月末，中国社会融资规模存量为422.96万亿元，同比增长8.4%。尤其值得关注的是，一季度中国社会融资规模增量累计为15.18万亿元，比上年同期多2.37万亿元，凸显中国金融体系对实体经济的有力支撑。中国并非被动跟随全球经济趋势，而是在积极引领全球经济走向。

报道说，中国深知，经济强国之路，离不开金融强国建设，唯有源源不断地为实体经济注入活水，才能激发创新活力、巩固发展根基。

报道认为，在他国放缓投资脚步时，中国持续投资；在他国观望时，中国笃定前行。正是在这种积极的前行中，中国日益彰显其在全球金融体系中的重要作用——既不张扬，又不可或缺；既稳健，又富弹性；既有雄心，又有担当。

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