新华社突尼斯4月23日电（记者黄灵）突尼斯《晨报》日前刊登该国社会学家蒙齐尔·阿菲题为《从非殖民主义的全球视角看待贸易战》的文章。文章指出，美国关税政策凸显东西方发展模式的不同，西方发展模式长期依赖军事优势和经济殖民主义，与注重合作和共同发展的中国模式形成鲜明对比。

文章说，世界各国越来越清晰地看到，中国曾长期遭受西方殖民主义欺压，其走向繁荣的经历向世界展示了一种非殖民主义的经济崛起模式。这种模式摒弃了霸权和剥削，不是建立在大国间军事和政治对抗的基础上，而是建立在伙伴关系和经济共赢理念的基础上。

文章还说，美国总统特朗普发起关税战，其影响已超出经济层面，深刻影响国际格局和全球政治。美国关税政策凸显东西方发展模式的不同。西方发展模式长期依赖军事优势和经济殖民主义，与注重合作和共同发展的中国模式形成鲜明对比。

文章强调，中国提出的共建“一带一路”倡议重塑了国际合作格局，为全球南方国家摆脱经济殖民主义、实现可持续发展提供了机遇。中国旨在与发展中国家建立长期合作伙伴关系，在与他国经济合作中形成一个更加公正、平衡、没有贸易战和经济战的国际体系。中国通过其政治经济战略，已成为软实力的典范。

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