新华社北京4月23日电 美国国务卿马尔科·鲁比奥22日宣布对国务院进行全面重组，将精简机构和裁减人员，以节约财政开支，提升工作效率，更好地落实总统唐纳德·特朗普宣扬的“美国优先”外交政策。国会民主党人批评这一计划将减弱美国全球影响力，人道主义机构认为美国“甩手”“断供”的做法让世界更不稳定。

这是2018年8月8日在美国首都华盛顿拍摄的美国国务院外景。新华社发（沈霆摄）

这份整改计划来得并不意外。特朗普今年1月上任后在联邦政府搞大裁员，撤销不少机构。按照美联社说法，特朗普政府计划关闭美国国际开发署，将其职能并入国务院，这是这次国务院改组的起因之一。美联社上周获知，白宫管理和预算办公室提议把国务院的预算砍掉近一半，国务院大改组的传言四起。

美国媒体20日曝光一份改组草案，称特朗普政府将对国务院进行“完全结构性重组”，将撤销非洲事务局和其他地区事务局，转而组建四个新的地区事务部门，分管欧亚、中东、拉美和印太。根据这份草案，美国政府将大规模收缩在非洲活动，关闭大批驻非洲使领馆，仅保留少数事务，包括获取非洲的“关键自然资源”。

按照《纽约时报》说法，如果这份草案得以实施，意味着美国国务院目前在非洲的“几乎所有活动”将停止。

不过，鲁比奥22日宣布的重组计划和美国媒体获知的内部文件显示，实际方案不如上述草案激进。非洲事务局等核心业务部门的名字还留在机构名单中，裁撤名单上多为一些涉及人权、多元化和包容性等事务的机构，例如全球妇女事务办公室。

根据重组计划，美国务院将在美国境内裁减约15%的员工，撤销132个办事机构。一名不愿公开姓名的国务院官员告诉路透社，目前机构调整集中在位于华盛顿的总部，但驻外使领馆后续可能也会有变化。

另一名官员说，副国务卿们将在30天内评估改组计划将会影响多少岗位。据媒体报道，大约700个职位可能会被削减。

美国常务副国务卿克里斯托弗·兰多在一份工作邮件中告诉下属，一个内部工作小组将负责落实改组，将在7月1日前拟定详细计划。

国务院发言人塔米·布鲁斯说，改组计划只是一份“路线图”，可能还会有调整。暂不清楚这份计划最终经由总统签署的行政令还是其他途径生效。

据美联社报道，这份国务院改组计划获得国会共和党议员初步认可，但民主党人普遍反对。

夏威夷州民主党籍参议员布赖恩·沙茨说：“这份重组计划引发严重关切，人们质疑美国不再有能力执行全球领导力、实现关键国家安全目标、抵抗敌人、挽救生命和推动民主价值。”

国际慈善组织乐施会政策专家达里尔·格里斯格雷伯说，美国国务院的改组计划涉及该国国际援助职能的重新规划，给全球人道主义事业增添了更多“不确定性”，“只会让这个世界变得更不稳定、更不公平”。（王宏彬）

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