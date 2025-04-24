打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国各孔子学院共庆“国际中文日” 多样活动彰显中泰文化情谊

2025年04月24日09:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷4月23日电（记者白元琪）在中国驻泰国大使馆指导下，为庆祝2025年“国际中文日”，泰国各地孔子学院（课堂）近期举办文化展演、语言教学、交流体验等庆祝活动，生动展现中文之美，深化中泰人文交流，推动民心相通走深走实。

在孔敬大学孔子学院，2025年暑期汉语学分通选课于4月21日正式启动，吸引近百名学生参与。尽管正值泰国热季，学员们学习热情不减。课程设置突出沉浸式体验与实用性导向，以满足不同层次汉语学习需求，搭建起通向未来发展的“语言之桥”。

曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院则围绕“说‘名’解字”主题，组织了一场形式新颖的中文沙龙。85名中文专业学生通过观影、分享、手工制作等互动环节，深入了解汉字结构与姓名文化，提升对中华语言文字的感知力与表达力。

在宋卡王子大学孔子学院，清明文化专题讲座吸引了众多师生参加。主讲教师刘继龙围绕清明节起源、习俗及中泰文化差异展开讲解，引导学生从跨文化视角理解中华传统节日的内涵与价值。

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡，融合文艺演出、美食品鉴与互动体验等环节，吸引数百名师生参与，现场气氛热烈。活动以“中泰一家亲”为主线，展现两国文化交流互鉴成果。

据介绍，今年4月20日是第16个“国际中文日”，泰国孔子学院（课堂）发展联盟联合多家院校共举办67场庆祝活动，涵盖文化体验、中文培训、论坛讲座、才艺比赛和汉语考试等，吸引约13000名泰国民众参与，广泛传播中文语言和中华文化，深化中泰民间友谊。

“中文是沟通世界的重要桥梁。”多位活动组织者表示，中文日庆祝活动在促进语言教学的同时，也为中泰人文交流搭建平台、增添活力。未来，各孔子学院（课堂）将继续以中文为媒，服务中泰教育合作和文明互鉴，推动构建更加紧密的中泰命运共同体。

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部