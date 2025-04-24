人民网曼谷4月23日电（记者白元琪）在中国驻泰国大使馆指导下，为庆祝2025年“国际中文日”，泰国各地孔子学院（课堂）近期举办文化展演、语言教学、交流体验等庆祝活动，生动展现中文之美，深化中泰人文交流，推动民心相通走深走实。

在孔敬大学孔子学院，2025年暑期汉语学分通选课于4月21日正式启动，吸引近百名学生参与。尽管正值泰国热季，学员们学习热情不减。课程设置突出沉浸式体验与实用性导向，以满足不同层次汉语学习需求，搭建起通向未来发展的“语言之桥”。

曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院则围绕“说‘名’解字”主题，组织了一场形式新颖的中文沙龙。85名中文专业学生通过观影、分享、手工制作等互动环节，深入了解汉字结构与姓名文化，提升对中华语言文字的感知力与表达力。

在宋卡王子大学孔子学院，清明文化专题讲座吸引了众多师生参加。主讲教师刘继龙围绕清明节起源、习俗及中泰文化差异展开讲解，引导学生从跨文化视角理解中华传统节日的内涵与价值。

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡，融合文艺演出、美食品鉴与互动体验等环节，吸引数百名师生参与，现场气氛热烈。活动以“中泰一家亲”为主线，展现两国文化交流互鉴成果。

据介绍，今年4月20日是第16个“国际中文日”，泰国孔子学院（课堂）发展联盟联合多家院校共举办67场庆祝活动，涵盖文化体验、中文培训、论坛讲座、才艺比赛和汉语考试等，吸引约13000名泰国民众参与，广泛传播中文语言和中华文化，深化中泰民间友谊。

“中文是沟通世界的重要桥梁。”多位活动组织者表示，中文日庆祝活动在促进语言教学的同时，也为中泰人文交流搭建平台、增添活力。未来，各孔子学院（课堂）将继续以中文为媒，服务中泰教育合作和文明互鉴，推动构建更加紧密的中泰命运共同体。

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

泰国皇太后大学孔子学院举办的“中国文化展览会暨中泰美食节”热闹非凡。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)