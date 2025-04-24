新华社武汉/德国美因茨4月23日电 通讯｜从毕昇到古登堡：中西印刷术交流的文明印记

新华社记者喻珮 杜白羽 单玮怡

大别山南麓的湖北英山，山峦叠翠，花海如缎。这里是中国北宋发明家、活字印刷术发明者毕昇的故乡。在武汉大学任教的德国人法比安·施罗特曾在文献中读过毕昇的故事，日前他专程来到英山，探寻活字印刷术。

走进英山县毕昇纪念园，毕昇的浮雕像矗立，不同历史时期的汉字方方正正、错落排列。施罗特指着其中两个最大的汉字，用中文念道：“毕昇”。

毕昇于北宋庆历年间（公元1041年－1048年）发明了泥活字印刷术。毕昇纪念园于2023年在英山开园，运用现代化展陈手段，生动展示胶泥活字、木活字印刷术。

汉字演变过程，令施罗特特别着迷。“汉字数量庞大，印刷更加复杂。”他说。

展厅内，一块多媒体互动屏上呈现一幅世界地图，用手触摸德国、意大利、西班牙、法国、日本、韩国等不同国家的标志性建筑，可以看到活字印刷术在该国的传播路线和发展简介。

华中科技大学外国语学院德语系主任林纯洁说，毕昇发明的活字印刷术通过丝绸之路传入西方。到了15世纪中叶，德国人约翰·古登堡改进了油墨和金属冶炼技术，他发明的金属活字印刷术作为一项成熟的技术，直接推动了欧洲文艺复兴运动。

漫步德国美因茨，城市中心矗立着一座古登堡的雕像。坐落于此的古登堡博物馆于1900年建成，是世界上历史最悠久的印刷与写作博物馆之一，收藏了数十万件物品，每年吸引世界各地游客到访。

博物馆专门保留一处“印刷车间”，每小时进行一次印刷展示。“印刷术拥有巨大的力量，能够将不同的文化联系在一起。”古登堡博物馆馆长乌尔夫·泽尔特说。

有学者指出，古登堡时代的欧洲人已通过《马可·波罗游记》等渠道了解到中国技术。19世纪初，欧洲的铅活字印刷机又传入中国，这种交流彰显了不同文明间交流互鉴、共同演进的历史逻辑。

“技术突破是文明演进的催化剂，而文明间的开放与包容则是技术创新的土壤。”林纯洁说。

当前，中德两国在工业4.0与智能制造、新能源技术等领域深化合作。在武汉市蔡甸区的中德国际产业园，德国品牌和技术与中国人才、市场对接，共同推动全球产业链升级。

在亲自体验了胶泥活字印刷术之后，施罗特说，在全球化和数字时代，国家间只要持有开放包容的心态，人类的文明成果就可以实现全球共享。

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