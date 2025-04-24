人民网迪拜4月23日电 （记者管克江）近日，阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根接受人民网记者采访时表示，中国已连续多年成为阿联酋最大贸易伙伴，双方在技术、可再生能源、医疗健康、金融等领域仍有巨大合作空间，“阿中深化务实合作潜力巨大”。

“全球投资办公室”主要针对家族企业提供投资咨询和财富管理服务。加里·杜根本人有40多年的投资经历，曾在摩根大通、巴克莱、梅林等投行工作，担任过阿联酋迪拜国民银行首席投资官。在他任期内，促成了阿联酋迪拜国民银行在北京设立办公室。

图为阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根。受访者供图

加里·杜根表示，阿联酋地处东西方要道，阿中加强共建“一带一路”合作，可为中企提供扩大与欧洲、非洲等地合作平台。“近年来，阿联酋从事的中转贸易重点正在转向东方产品—西方市场的方向。”

加里·杜根认为，阿联酋有着现代化基础设施和开放的营商环境，在全球经贸体系受到冲击的背景下，阿中加强经贸合作对双方都有利。中国推动绿色经济转型的目标也同阿联酋高度契合。

加里·杜根经常访问中国。他说，自己最近一次到中国，印象最深刻的是新能源汽车的普及速度之快，而这正是中国科技创新产业发展的缩影。“事实上，整个西方都没有意识到中国的技术创新已经取得了如此巨大的成就。”

加里·杜根表示，中方的共建“一带一路”倡议为推动全球经济合作发挥了关键作用。“来自中国的资金和支持，不仅加快了共建国家的基础设施建设，而且提升了当地生产资料的利用率，推动地区经济包容性增长，为本来被边缘化的地区国家发展提供机遇”。

（人民网杰勒德·阿勒费尔参与采写）

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