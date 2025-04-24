打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“阿中深化务实合作潜力巨大” 

——访阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根 

2025年04月24日08:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜4月23日电 （记者管克江）近日，阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根接受人民网记者采访时表示，中国已连续多年成为阿联酋最大贸易伙伴，双方在技术、可再生能源、医疗健康、金融等领域仍有巨大合作空间，“阿中深化务实合作潜力巨大”。

“全球投资办公室”主要针对家族企业提供投资咨询和财富管理服务。加里·杜根本人有40多年的投资经历，曾在摩根大通、巴克莱、梅林等投行工作，担任过阿联酋迪拜国民银行首席投资官。在他任期内，促成了阿联酋迪拜国民银行在北京设立办公室。

图为阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根。受访者供图

图为阿联酋“全球投资办公室”公司创始人兼首席执行官加里·杜根。受访者供图

加里·杜根表示，阿联酋地处东西方要道，阿中加强共建“一带一路”合作，可为中企提供扩大与欧洲、非洲等地合作平台。“近年来，阿联酋从事的中转贸易重点正在转向东方产品—西方市场的方向。”

加里·杜根认为，阿联酋有着现代化基础设施和开放的营商环境，在全球经贸体系受到冲击的背景下，阿中加强经贸合作对双方都有利。中国推动绿色经济转型的目标也同阿联酋高度契合。

加里·杜根经常访问中国。他说，自己最近一次到中国，印象最深刻的是新能源汽车的普及速度之快，而这正是中国科技创新产业发展的缩影。“事实上，整个西方都没有意识到中国的技术创新已经取得了如此巨大的成就。”

加里·杜根表示，中方的共建“一带一路”倡议为推动全球经济合作发挥了关键作用。“来自中国的资金和支持，不仅加快了共建国家的基础设施建设，而且提升了当地生产资料的利用率，推动地区经济包容性增长，为本来被边缘化的地区国家发展提供机遇”。

（人民网杰勒德·阿勒费尔参与采写）

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部