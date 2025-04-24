新华社东京4月23日电（记者李子越 杨智翔）数十名抗议者23日晚在日本东京新宿站前举行集会，通过朗读证言、呼喊口号等形式，呼吁日本社会正视“慰安妇”问题、铭记侵略历史。

当晚的集会吸引了众多民众驻足关注。抗议者手举写有“倾听受害者的声音!”“否认历史不容原谅!”等标语，抗议日本右翼势力歪曲、淡化“慰安妇”问题。集会现场，抗议者朗读多位“慰安妇”受害者的证言，讲述她们遭受暴行的悲惨经历，通过集体默哀等方式悼念逝去的受害者。

“‘慰安妇’问题是对女性的性暴力和对人权的践踏，但日本右翼至今仍在否认、歪曲这一真实历史，令人愤怒!”活动参与者冈田千枝子说，“希望通过活动唤起更多人的关注和理解，推动日本政府改变无视这一历史的现状。”

从川崎市赶来参加集会的佐藤正对记者说：“日本侵略行径造成的受害者众多，但右翼势力至今仍否认这段历史，仿佛这一切从未发生过！这是完全错误的！真正的解决方式是，必须正视侵略历史，直面那些因强征而被迫成为慰安妇和劳工的受害者们，向他们道歉并给予他们能够接受的赔偿。”

二战期间，日本军队采用强制、诱骗等手段从朝鲜半岛、中国及东南亚国家等强征“慰安妇”，人数多达70余万。强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人类罪行，但日本政府至今不肯正视这段历史，仍有势力企图淡化、甚至否认日军犯下的残酷罪行。

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