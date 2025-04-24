新华社拉姆安拉4月23日电（记者黄泽民）为期两天的巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会第32次会议23日在拉姆安拉开始举行。巴勒斯坦总统阿巴斯在会上发表讲话，表示要求以色列停止战争是巴方的努力方向。

4月23日，巴勒斯坦总统阿巴斯在约旦河西岸城市拉姆安拉出席巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会第32次会议。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

据巴勒斯坦通讯社报道，巴勒斯坦总统阿巴斯在会上发表讲话说，以色列停止对加沙地带的战争、停止对约旦河西岸的频繁袭击，是巴方正在努力实现的优先事项。

阿巴斯呼吁国际社会支持召开和平会议，以实现公正、全面和持久和平。

4月23日，巴勒斯坦总统阿巴斯（中）在约旦河西岸城市拉姆安拉出席巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会第32次会议。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

巴解组织是国际承认的巴勒斯坦人民唯一合法代表，其中央委员会是巴解组织全国委员会与巴解组织执行委员会之间的一个监督机构。

4月23日，巴勒斯坦总统阿巴斯（中）在约旦河西岸城市拉姆安拉出席巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会第32次会议。新华社发（艾曼·诺巴尼摄）

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