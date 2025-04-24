新华社华盛顿4月23日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）23日发布最新一期《财政监测报告》说，如果由于关税上升和增长前景疲弱，财政收入和经济产出的下降幅度超出当前预测，全球公共债务恐将进一步恶化。

报告说，美国近期接连出台的关税措施及其他国家的反制行动已导致金融市场波动加剧、增长前景趋弱、风险攀升。许多国家债务水平持续走高，公共财政已捉襟见肘。

报告说，IMF预测今年全球公共债务占国内生产总值（GDP）的比重将突破95%，上升2.8个百分点。到2030年前夕，公共债务占GDP比重恐逼近100%，甚至超过疫情期间峰值。在极端不利情景下，到2027年，全球公共债务占GDP比例可能达到117%，这将是自第二次世界大战以来的最高水平。

报告说，地缘经济不确定性加剧可能导致财政支出（尤其是国防开支）扩大，推高公共债务风险。同时，受贸易冲击影响较大的群体对财政援助的需求激增，也将进一步加大支出压力。

报告指出，美国金融环境趋紧且波动加剧，或对新兴市场和发展中经济体产生外溢效应，推高其融资成本。这将显著影响大宗商品价格，导致价格下行且波动性加剧。

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