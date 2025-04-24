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因为这件事 莫迪提前结束访问回国

2025年04月24日08:46 | 来源：新华网
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新华社北京4月23日电 印控克什米尔地区22日发生针对游客的枪击事件后，正在沙特阿拉伯访问的印度总理莫迪提前结束原定持续两天的行程，紧急回国。莫迪承诺将袭击者“绳之以法”。联合国秘书长古特雷斯等发声谴责枪击事件。

遭遇严重枪击

据印度媒体报道，袭击发生在帕哈尔加姆镇。事发后，警察立即赶赴现场。当地媒体说，枪手是在人群聚集处向游客近距离开枪。

法新社说枪手从当地一个著名旅游景点冲出，手持自动武器扫射游客，造成26人死亡，“这是该地区25年来最严重的针对平民袭击事件”。

据媒体报道，印度安全部队23日在当地展开大规模搜捕行动，追捕枪手。

莫迪提前回国

枪击事件发生后，莫迪在社交媒体发文谴责，并指示政府向遇难者家属提供援助。莫迪说，袭击的“幕后黑手将被绳之以法”。

正在沙特访问的莫迪在枪击事件后缩短了行程。印度外交部官员22日晚证实，莫迪将提前回国。莫迪将于23日晚些时候与高级安全官员举行紧急内阁会议。

莫迪22日抵达沙特西部城市吉达。在短暂访问期间，莫迪会见了沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。这次访问原计划持续两天。

莫迪在沙特媒体先前发表的专访中说，印度与沙特正在探讨石油化工领域的合作项目。按印度外交部统计，沙特是印度第三大石油供应国。莫迪办公室在一份声明中说，双方将发展“互利和实质性的伙伴关系”。

多方发声谴责

联合国秘书长古特雷斯22日通过其发言人发表声明，强烈谴责枪击事件。

古特雷斯发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯“强烈谴责”此次袭击，并强调“在任何情况下，针对平民的袭击都是不可接受的”。

印度外交部发言人贾伊斯瓦尔在社交媒体上表示，美国总统特朗普在与莫迪的通话中“强烈谴责这次恐怖袭击”，就枪击事件表达了对印度的“全力支持”。（记者：伍岳、包雪琳）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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