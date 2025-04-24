新华社华沙4月23日电（记者张章 张琨）波兰外交部长西科尔斯基23日说，波兰不会派遣军队参加在乌克兰的维和任务，但会对相关行动提供支持。

西科尔斯基当天在波兰议会众议院发表讲话，阐述政府2025年外交政策目标。西科尔斯基在谈到乌克兰问题时说，波兰已向乌克兰提供了价值约40亿欧元的援助，培训了近3万名乌军士兵，对乌援助物资中超过80%都是经由波兰转运。一些国家正在考虑向乌克兰派遣军队执行维和任务，波兰不会派兵，但将为可能的行动提供支持。

西科尔斯基说，当前的国际形势是几十年来最难以预测的。为此，波兰将致力于加强欧洲防务，维护跨大西洋关系，捍卫以《联合国宪章》为基础的国际秩序，与“全球南方”国家开展建设性对话与合作。

西科尔斯基表示，欧盟和北约身份对于波兰的安全和发展十分重要，而西方体系的瓦解将是最大威胁。他说，欧洲正面临生存性的抉择，要么作为一个团结的“重量级选手”参与国际竞争，要么沦为边缘角色。他呼吁欧洲意识到自身潜力，并采取实际行动。

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