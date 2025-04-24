新华社华盛顿4月23日电 美国总统特朗普23日在社交媒体上发文称，乌克兰总统泽连斯基日前的“煽动性言论”阻碍解决俄乌冲突。

据乌克兰国家通讯社22日报道，泽连斯基当天向媒体表示，在达成停火后，乌方愿意以“任何形式”坐到谈判桌前，但永远不会承认被占领土属于俄罗斯。“乌克兰不会承认（俄方）对克里米亚的合法占领，在这个问题上没什么好谈的，这超出了我们的宪法规定”。

特朗普指责泽连斯基这番言论对与俄罗斯的和平谈判“非常有害”，称这种“煽动性言论”使得俄乌冲突难以解决，只会延长杀戮。

特朗普还说，现在离达成协议已经很近了，泽连斯基应该立刻把协议搞定。

另据美国媒体报道，美国副总统万斯23日也公开呼吁乌克兰接受美国的和平提议，该提议框架中包括乌克兰承认俄罗斯占领克里米亚、乌克兰不加入北约等内容。万斯重申，如果围绕结束俄乌冲突的谈判无法在短期内取得明确进展，美方将退出斡旋。《纽约时报》报道说，这是美国官员首次以如此直白的措辞公开阐述俄乌停火协议，这些言论似乎旨在加大对乌克兰的压力。

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