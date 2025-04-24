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乌克兰外长重申乌方致力于和平努力

2025年04月24日08:44 | 来源：新华网
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新华社基辅4月23日电（记者李东旭）乌克兰外交部长瑟比加23日晚在乌外交部官网发文说，乌方团队当天向英国、法国、德国和美国代表重申了乌方致力于美方主导的和平努力的立场，各方同意继续定期会晤。

瑟比加说，当天他与乌总统办公室主任叶尔马克、国防部长乌梅罗夫在英国伦敦与英国外交大臣拉米、国防大臣希利举行双边会谈，与英、法、德三国国家安全顾问举行多边会谈，最后与美国乌克兰事务特使凯洛格举行会晤。

瑟比加说，乌方向英、法、德三国代表重申了乌方致力于在美国总统特朗普领导下的和平努力，乌愿朝着“全面、公正和可持续”和平迈进。乌方与凯洛格就实现和平的途径进行了“建设性交流”，乌克兰寻求结束战争并愿与美方一道实现该目标。

据乌克兰国家通讯社22日报道，乌总统泽连斯基当天向媒体表示，乌俄达成停火后，乌方愿意以“任何形式”坐到谈判桌前，但永远不会承认克里米亚等被占领土属于俄罗斯。特朗普23日在社交媒体发文指责泽连斯基这番言论对与俄罗斯的和平谈判“非常有害”，称这种“煽动性言论”使得俄乌冲突难以解决，只会延长杀戮。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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