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欧盟报告：申根区非法过境事件数量降至2021年以来最低

2025年04月24日08:43 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔4月23日电（记者周玥 陈斌杰）欧盟委员会23日发布报告说，2024年申根区非法过境事件为24万起，比2023年减少了38%，为2021年以来最低水平。

欧盟在报告中说，将继续加强申根区的政治和运营治理，加快实施数字化以防范安全风险，加强执法部门之间的合作，深化与周边及其他地区伙伴国家的关系以加强边境保护，以及进一步提高遣返没有合法居留权人员措施的有效性。

报告称，2024年申根区再次成为全球最受欢迎的旅游目的地，接待逾5亿游客，为欧盟经济增长注入强劲动力。

1985年6月，法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国在卢森堡小镇申根签署协定，创建申根区，旨在实现各国间人员和货物自由往来，推动欧洲一体化进程。目前申根区有29个成员国，包括25个欧盟成员国和4个非欧盟成员国，覆盖近4.2亿人口。然而，过去几年，10个申根国家在申根区内部边界实施临时边境管控，称其是遏制非法移民的必要措施。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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