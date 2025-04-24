新华社北京4月24日电 美国总统特朗普23日批乌克兰总统泽连斯基的“煽动性言论”阻碍解决俄乌冲突，美国副总统万斯同日也敦促乌方接受美方和平提议。乌方当天重申致力于美方主导的和平努力的立场。

特朗普和万斯齐施压

据乌克兰国家通讯社22日报道，泽连斯基当天向媒体表示，在达成停火后，乌方愿意以“任何形式”坐到谈判桌前，但永远不会承认被占领土属于俄罗斯。“乌克兰不会承认（俄方）对克里米亚的合法占领，在这个问题上没什么好谈的，这超出了我们的宪法规定”。

特朗普23日在社交媒体上发文，指责泽连斯基这番言论对与俄罗斯的和平谈判“非常有害”，称这种“煽动性言论”使得俄乌冲突难以解决，只会延长杀戮。

特朗普还说，现在离达成协议已经很近了，泽连斯基应该立刻把协议搞定。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

特朗普20日说，希望俄罗斯和乌克兰“本周”就结束冲突达成“一项协议”。他日前表示，如果围绕结束俄乌冲突的谈判无法在短期内取得明确进展，美国将不再参与斡旋。

另据美国媒体报道，万斯23日也公开呼吁乌克兰接受美国的和平提议。美国媒体报道，该提议框架中包括乌克兰承认俄罗斯占领克里米亚、乌克兰不加入北约等内容。

万斯重申，如果围绕结束俄乌冲突的谈判无法在短期内取得明确进展，美方将退出斡旋。《纽约时报》报道说，这是美国官员首次以如此直白的措辞公开阐述俄乌停火协议，这些言论似乎旨在加大对乌克兰的压力。

乌方重申致力于和平努力

乌克兰外交部长瑟比加23日晚说，乌方团队当天向英国、法国、德国和美国代表重申了乌方致力于美方主导的和平努力的立场，各方同意继续定期会晤。

瑟比加在乌外交部官网发文说，当天他与乌总统办公室主任叶尔马克、国防部长乌梅罗夫在英国伦敦与英国外交大臣拉米、国防大臣希利举行双边会谈，与英、法、德三国国家安全顾问举行多边会谈，最后与美国乌克兰事务特使凯洛格举行会晤。

瑟比加说，乌方向英、法、德三国代表重申了乌方致力于在美国总统特朗普领导下的和平努力，乌愿朝着“全面、公正和可持续”和平迈进。乌方与凯洛格就实现和平的途径进行了“建设性交流”，乌克兰寻求结束战争并愿与美方一道实现该目标。

3月26日，法国总统马克龙（中左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者高静摄

泽连斯基21日晚宣布，乌克兰、英国、法国和美国的代表23日将在伦敦举行会谈，讨论停火等问题。他22日发表永远不会承认被占领土属于俄罗斯的言论后，美国国务院说，国务卿鲁比奥由于“行程繁忙”，将不会参加在伦敦举行的会谈，凯洛格将参加会议。

法国总统府23日对媒体表示，在乌克兰危机解决过程中，乌克兰领土完整是欧洲方面一项“强烈诉求”。

波兰：不会派兵赴乌克兰维和

波兰外交部长西科尔斯基23日说，波兰不会派遣军队参加在乌克兰的维和任务，但会对相关行动提供支持。

西科尔斯基当天在波兰议会众议院发表讲话，阐述政府2025年外交政策目标。西科尔斯基在谈到乌克兰问题时说，波兰已向乌克兰提供了价值约40亿欧元的援助，培训了近3万名乌军士兵，对乌援助物资中超过80%都是经由波兰转运。一些国家正在考虑向乌克兰派遣军队执行维和任务，波兰不会派兵，但将为可能的行动提供支持。

西科尔斯基说，当前的国际形势是几十年来最难以预测的。为此，波兰将致力于加强欧洲防务，维护跨大西洋关系，捍卫以《联合国宪章》为基础的国际秩序，与“全球南方”国家开展建设性对话与合作。

西科尔斯基表示，欧盟和北约身份对于波兰的安全和发展十分重要，而西方体系的瓦解将是最大威胁。他说，欧洲正面临生存性的抉择，要么作为一个团结的“重量级选手”参与国际竞争，要么沦为边缘角色。他呼吁欧洲意识到自身潜力，并采取实际行动。（记者：高山、李东旭、张章、张琨）

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