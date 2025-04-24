“对华145%关税确实很高，协议达成后美对华关税将大幅下降，但不会降至零”“中方必须同美达成协议，否则无法同美做生意。若不同美达成协议，就按美方说的办，美国才是定规矩的一方。”

近日，美国总统特朗普对媒体的这番表态，软话硬话车轱辘话说了一堆，给人啼笑皆非之感。

平等对话应是国与国之间解决问题的基本态度。中美双方在经贸合作中出现分歧和摩擦是正常的，关键要尊重彼此核心利益和重大关切，通过平等对话妥善解决分歧。事实已经证明，中国根本不吃霸凌讹诈、极限施压那一套，在美方没有展现出真正的诚意，彻底改变错误做法之前，口头上的甜枣也好、大棒也罢，只是给自己找台阶下，对中国没有任何实际意义。

挑起新一轮关税战贸易战至今，美方朝令夕改、一日三变，越折腾自己越焦虑。心理学上有个概念叫“投射效应”，特朗普政府越强调“按美方说的办”，实际上越反映其已经丧失了对局势的掌控，信心、耐心逐渐消磨殆尽。这种纠结的心态，从三个方面看得很真切。

其一，战术乱了。一个多月来，在关税政策上，特朗普政府反复横跳，一会儿向全球开战、一会儿“战术豁免”，一会儿玩“数字游戏”，一会儿海关系统“精准”失灵，国家信誉早已碎了一地。即便如此，白宫还厚着脸皮对外宣称各国纷纷打电话求和。但现实是，关税战正在让世界加速“卖出美国”。不到半个月，美国市场两度出现“股债汇”三杀情形：被视为“全球资产定价之锚”的美国国债遭抛售，并伴随着美股大跌、美元历史性走低，这也导致特朗普三番五次喊话美联储抓紧降息救急，甚至不惜以让美联储主席鲍威尔卷铺盖走人相逼。

如此混乱场面让美媒都忍不住揶揄：特朗普的“对等关税”政策“像鸡尾酒餐巾一样，说折就折”。如此“低幼”做派，还妄想中国滑跪妥协，“按美方说的办”，确实需要“醒醒”。

其二，霸权失灵。漫天要价、就地还钱，讹诈胁迫、得寸进尺……这套“交易的艺术”，说到底是以霸权相逼割韭菜。可今时不比往日，日渐衰落的美式霸权显然不足以支撑其再予取予求。狮子大开口不成，反而“自损一千”，抬高了美国企业的生产成本和美国民众的生活成本。

其三，尽失人心。美国政客经常重复一句话，“美国是世界的‘领导者’”，然而，自私自利、以邻为壑令人心寒，一系列谜之操作更让全球产业链供应链加速“去美国化”。跪得越快、宰得越狠的现实，也让其传统盟友纷纷“离心”。正如巴西总统卢拉近日所言，全球贸易规则不能由一个国家说了算。越来越多国家意识到，绥靖妥协只会是“与虎谋皮”，由美国定规矩，这本身就不叫规矩。

核心利益不可交易，无聊游戏无需理会。中国有充足的时间、充分的信心，踏踏实实办好自己的事。无论从什么角度出发，美国都没有资格要求中国“按美方说的办”，反倒是美国自身，闹够了，还是想想该怎么收场的好。

来源：北京日报客户端

(责编：杨光宇、胡永秋)