——柬埔寨芒果山头上的新希望

在柬埔寨磅士卑省尖山县，中宝（柬埔寨）食品科技有限公司的工人们正忙着将四五百吨的鲜芒果卸车、清洗、切削、烘干……最终制成的芒果干装箱后通过海运销往中国，十日内便可出现在中国商超的货架上。望着工人们热火朝天的忙碌景象，公司总经理欧阳建斌总会想起自己初到柬埔寨的经历。

2020年，福建商人欧阳建斌代表中宝（福建）食品科技有限公司来到尖山县，考察当地情况。公司计划在海外投建一座芒果干加工厂，柬埔寨是候选地点之一。

一到尖山县，正值芒果成熟季，挂满枝头的果实让整片山林都呈现出金黄色。经过考察，欧阳建斌很快作出判断，当地芒果品种十分理想，不仅果型漂亮、酸甜度合适，产量也高。同时，当地距离水运枢纽西哈努克港不远，欧阳建斌果断决定在此设厂。

考察中，欧阳建斌也发现，虽然当地芒果产量充足、质量过关，但果农生活并不富裕，常能见到一家六七口人挤在一间40多平方米的小房子里席地而卧。没有销路是当地人最头疼的问题，采下的芒果除了小部分能拉到附近村镇零售，剩下的大部分吃也吃不完、送也送不走，只能堆在树下任其慢慢腐烂。看着成堆的芒果白白浪费，他惋惜不已。欧阳建斌说，他当时就在想：“以后有了我们的厂，这里的果农就不会再守着‘金山’过穷日子了。”

2021年1月，工厂正式投产。正如欧阳建斌所料，柬埔寨芒果干进入中国市场大受欢迎，带动工厂效益大增、生产规模扩大。几年下来，厂区规模已经扩大到4.5万平方米，聘用本地员工超过2600人，芒果年收购量9万吨左右，果干产量超过1.2万吨。

在此过程中，当地果农在中方企业技术人员指导下调整了管控虫害、农残等操作方法，增产将近一倍。得益于中方引入的标准、经验和先进生产线，这两年，柬埔寨建起本土芒果干厂，芒果品牌也越发响亮。2024年，柬埔寨鲜芒果出口额超过1.4亿美元，同比增长24%，中国是最主要的进口国之一。

柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉表示，近年来，中国企业响应“一带一路”倡议扎根柬埔寨，为当地带来了提高农产品附加值的先进技术。不仅如此，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和柬中自贸协定的推动下，更多柬埔寨农产品出口到中国。柬中两国农业等多领域经贸合作成果丰硕。

在尖山县，中宝（柬埔寨）食品科技有限公司成了当地远近闻名的工厂。欧阳建斌介绍说，附近果农很多都是一边将家中的鲜芒果打包出售给工厂，一边举家进厂打工。

随着厂里的工人越来越多，欧阳建斌考虑尽可能为工人生活提供便利。公司租下附近土地，在沿街区域兴建门面房，并低价招租餐厅或杂货铺，解决员工日常生活所需。几年下来，工厂周边形成一座因芒果而兴的热闹小镇。工厂还给邻近小学提供奖学金，鼓励并资助员工子女求学。

柬埔寨姑娘迪斯雷棉已经在厂里工作两年，当被问起有没有尝过自己制作的芒果干，她笑着说：“我尝过，很甜。我很喜欢，它让我的生活充满希望。”

（据新华社电 记者伍岳、吴长伟）

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