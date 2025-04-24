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韩国经济面临下行压力

本报记者  莽九晨
2025年04月24日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　韩国政府日前召开临时国务会议，审议通过了旨在助力民生经济发展的补充预算案，规模达12.2万亿韩元（1美元约合1422韩元）。其中，用于增强贸易和人工智能竞争力的补充预算为4.4万亿韩元；用于支援个体工商户和弱势群体的补充预算为4.3万亿韩元。韩国政府预计，补充预算将拉动经济增长约0.1个百分点。

　　韩国中央银行韩国银行在最新发布的经济状况评价报告中表示，尽管就业人数有所增加，但韩国经济整体面临内需和出口双双放缓、经济增长势头弱于预期的现状，预计今年第一季度的经济增长率低于2月份的预测值0.2%。

　　韩国统计厅4月初公布的数据显示，韩国3月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.1%，连续3个月保持2%以上的增速。主要上涨商品包括泡菜（15.3%）、咖啡（8.3%）、面包（6.3%）及火腿和培根（6.0%）等。日前，韩国最大的炒年糕自助连锁店Dookki宣布将于5月份上调自助餐价格，成年人由10900韩元上调至11900韩元，青少年由9900韩元上调至10900韩元。首尔交通公社也宣布将于6月份上调地铁基础票价，从目前的1400韩元上调至1550韩元。韩国SBS电视台报道说，从“国民小吃”炒年糕到公共交通，民众需要忍受物价接连上涨。韩国经济人协会经济产业本部长李尚浩表示，食品价格的持续上涨加重了弱势群体的经济负担。为缓解低收入群体的生活压力，需加强农产品供应稳定性、优化流通体系，并推动农产品进口多元化。

　　为了稳定物价，韩国政府近日宣布，4至5月将追加投入300亿韩元用于农畜水产品打折优惠，其中白菜和萝卜每天供应100吨以上。同时，今年上半年电力、燃气、铁路等政府管理的公共服务将禁止涨价。此外，韩国政府将从5月1日开始，对1万吨进口猪肉制品原料和4000吨蛋类加工品降低关税，以稳定供应。

　　内需不振是韩国经济下行风险加剧的重要因素。韩国开发研究院近日发布的《4月经济动向》报告指出，韩国今年前两个月的零售销售同比减少1.1%。服务消费也呈低迷不振状态，前两个月住宿和餐饮业消费减少3.7%，艺术体育和休闲服务业减少5.6%，教育服务业减少1.8%。3月份消费者信心指数为93.4，不及基准值100。据《亚洲日报》报道，韩国企划财政部相关人士表示，当前消费萎缩趋势若持续，可能进一步影响韩国经济复苏进程，未来需密切关注政策调整及市场动向。

　　韩国产业通商资源部近日表示，受国际贸易环境恶化影响，今年第一季度韩国出口同比减少2.1%。据韩国贸易协会国际贸易通商研究院最新发布的《2024年出口对国民经济贡献效果分析》报告，2024年韩国经济增长率为2.04%，其中出口的贡献度为1.93%，为2020年以来的最高值。在国内生产总值中，出口所占比重为36.3%；出口相关的就业人数达416万人，占韩国全体就业人数的14.6%。韩国《每日经济》报道认为，出口持续萎缩可能会导致韩国经济增长进一步放缓。韩国企业有必要减少对美国等国的过度依赖，努力开拓新兴市场，实现出口市场多元化。

　　韩国高丽大学国际研究生院教授、对外经济政策研究院前院长金兴钟表示，通过刺激内需提振经济是当务之急，可以通过实施扩张性财政政策恢复内需，并在此基础上提高经济增长和增加工作岗位。但如果不同时采取提高出生率、老龄人口再就业等应对人口结构变化的政策，就很难实现可持续增长。韩国首尔大学经济系客座教授黄润宰认为，从短期来看，应尽快推出旨在扩大内需的财政、货币政策的组合；从长期来看，需要实行针对人口结构变化的、提高潜在增长率的政策。

　　（本报首尔4月23日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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