本报记者 孙广勇

泰国公共卫生部近期公布了一项推动健康产业发展的战略规划，提出包括普及泰国草药应用、加速发展医疗旅游、加强医疗器械本土制造等具体措施，同时扩大个人健康和美容行业规模，建设更多先进的医疗中心。泰国政府将设立健康经济及政策办公室，推动该战略规划落实。据泰国卫生部预计，泰国健康产业2025年将创造6900亿泰铢（1美元约合34泰铢）的经济价值，对泰国国内生产总值的贡献率将达3.39%。

当前，全球健康经济市场正迎来快速增长期。泰国拥有东南亚地区较为先进的医疗体系，一直致力于将自身打造成区域和国际医疗中心。去年7月，泰国政府批准《2025—2034年泰国打造国际医疗中心战略》，从“健康促进服务、医疗诊疗、学术研究、医药保健品”4个方面完善泰国医疗产业生态，提升泰国健康服务的全球竞争力。泰国公共卫生部和泰国工业联合会近期决定成立联合指导委员会，致力于推广具有国际认可度的健康产品。泰国政府还计划在深受游客欢迎的泰式按摩与水疗服务中推广使用泰国传统草药产品，配合泰国国家健康保障办公室批准将草药使用量提升50%的新政，助力泰国传统医药现代化。

泰国发展医疗旅游由来已久。2004年，泰国政府正式启动医疗旅游战略，由泰国旅游与体育部联合卫生部，整合医疗服务、健康保健、传统草药等多元领域，先后提出“世界保健中心”“亚洲健康旅游中心”“亚洲按摩推拿中心”等定位，力图借助健康产业助推经济发展。泰国政府数据显示，2022年泰国有近3.9万家各类医疗机构，其中私营机构占比达64%。2023年，泰国医疗旅游创收额全球排名第四。

近年来，泰国政府不断完善健康产业配套服务与标准化建设。自泰式传统按摩被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后，泰式传统按摩的标准化和产业化进程不断提速。泰方还将医疗旅游签证的时间延长至90天，以便利国际患者就医。全球健康研究所2022年发布的报告认为，泰国健康市场主要由营养餐食与体重管理、健康旅游、护理美容以及传统泰国医学等板块构成。其中，营养餐食和护理美容占市场总值的68%。记者曾采访泰国THANN水疗健康度假村。该度假村集度假休闲与健康养护于一体，配备持证治疗师团队，提供个性化水疗服务及定制健康项目。

泰国健康产业国际吸引力正不断攀升。2024年6月，中国广东泛华蓝十字健康管理有限公司与泰国BWC抗衰中心达成战略合作，双方计划联合开展在抗衰老、医疗及大健康板块的市场推广活动，提升国际市场品牌影响力。泰国医疗旅游也越来越吸引来自中东地区如科威特、卡塔尔、阿联酋的游客，该地区游客在泰国的单次人均消费约8.9万泰铢，显示出泰国高端医疗旅游项目的国际吸引力。

（本报曼谷4月23日电 朱潇逸参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月24日 17 版）

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