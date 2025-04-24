据新华社华盛顿4月22日电 （记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）22日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2025年全球经济增长预期下调至2.8%，较今年1月预测值低0.5个百分点。

报告说，自1月《世界经济展望报告》更新内容发布以来，美国政府宣布并实施了一系列新的关税措施，其贸易伙伴也采取了反制措施。美国政府4月2日宣布了几乎适用所有贸易伙伴的关税，将实际关税水平推升至一个世纪以来最高水平。这些措施本身就是对全球经济的一次“重大负面冲击”，其实施过程中的不确定性也对经济活动和经济前景产生负面影响。

报告显示，2025年发达经济体增速预计为1.4%，新兴市场和发展中经济体增速为3.7%，均较1月预测值下调0.5个百分点。其中，美国经济增速将放缓至1.8%，较1月预测值低0.9个百分点，在发达经济体中下调幅度最大。政策不确定性加剧、贸易紧张局势以及需求势头减弱是下调美国经济增长预期的主要原因。

报告还说，2026年全球经济增速预计为3%，低于1月预测的3.3%，也低于2000年至2019年间3.7%的历史平均水平。报告指出，不断加剧的下行风险主导了经济前景。贸易战升级以及贸易政策不确定性加剧，可能会进一步削弱短期和长期增长前景，而政策缓冲能力减弱则会降低应对未来冲击的韧性。

《 人民日报 》（ 2025年04月24日 17 版）

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