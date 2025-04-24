本报北京4月23日电 （记者李安琪、褚君）外交部发言人郭嘉昆23日在例行记者会上就美国总统、财长有关言论答记者问。

有记者问：据报道，美国总统特朗普对记者称，我们与中国相处得不错，同中方谈判时不会采取强硬态度。对华145%关税确实很高，协议达成后美对华关税将大幅下降，但不会降至零。中方必须同美达成协议，否则无法同美做生意。若不同美达成协议，就按美方说的办，美才是定规矩的一方。美财长贝森特表示，当前局势本质上是贸易禁运。美国目标并非与中国脱钩，两国可能在两到三年内达成一项全面协议。与中国就此类协议的谈判尚未开始。中方对此有何评论？

郭嘉昆说，中方早就指出，关税战、贸易战没有赢家，保护主义没有出路，脱钩断链只会孤立自己。对于美国发动的关税战，中方的态度很明确，我们不愿打，也不怕打。打，奉陪到底；谈，大门敞开。

郭嘉昆指出，如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。一边说要同中方达成协议，一边不断搞极限施压，这不是同中方打交道的正确方式，也是行不通的。

《 人民日报 》（ 2025年04月24日 17 版）

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