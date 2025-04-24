外资车企携新车、前沿技术亮相上海车展

本报记者 刘士安 沈文敏

图为4月23日，观众在上海车展奔驰汽车前拍照。

新华社记者 王 翔摄

4月23日，第二十一届上海国际汽车工业展览会开幕，来自26个国家和地区的近1000家中外企业，携超百款新车及前沿技术亮相。

在贸易环境复杂多变的背景下，以宝马、奥迪、安波福、大陆集团等为代表的跨国车企及供应链巨头，通过首发本土化产品、公布重磅投资计划，向中国市场传递了深度参与、长期深耕的坚定信心。

本次车展成为全球车企展示智能化、电动化成果的重要舞台。大陆集团展示了面向中国市场的辅助驾驶解决方案，其集成式辅助驾驶系统通过本土化算法优化，可适配中国复杂的路况场景；安波福首发了由中国团队研发的风河实时操作系统和虚拟化平台，为智能汽车提供自主可控的“数字底座”。

同时，跨国车企正以“真金白银”加力耕耘中国市场。安波福宣布，其武汉连接器新工厂和上海英凯博自动化工厂将于下半年投产，进一步强化本土供应链能力。大众汽车集团则深化与地平线的合作，成立合资公司，研发面向中国市场的L2++级辅助驾驶系统。

外资外企积极参与上海车展并加大在华投资，源于中国市场的多重优势。中国16年蝉联全球最大汽车产销国，新能源汽车占新车总销量的比重已突破40%，且消费者对智能网联功能的需求强烈；新能源汽车和智能网联汽车领域快速发展，拥有完整产业链、大量科技人才以及活跃创新生态，吸引外企共同参与创新合作。

上海市国际贸易促进委员会副会长顾春霆表示，上海车展已成为全球汽车产业发展的重要风向标，外资外企的积极参与体现了中国市场对全球汽车产业的强大吸引力，也将进一步推动中国汽车产业与全球的融合发展。中国汽车工业协会常务副会长付炳锋认为，外资与本土企业的交流合作，将加速技术创新和产业升级，推动全球汽车产业向智能化、低碳化方向迈进。

“中国不仅是全球最大的单一市场，更是技术创新的策源地。”安波福中国及亚太区总裁杨晓明表示，公司将完善本土供应链配套能力，并助力中国车企开拓海外市场。大众汽车集团相关负责人表示：“中国引领智能汽车转型，我们的研发、生产与生态布局必须与中国同频共振。”

上海车展传递出一个清晰信号：外资企业正以“深度本土化”重构与中国市场的关系，不再局限于技术输出，而是通过与中国伙伴的协同创新，共同定义下一代智能汽车标准。

这场“双向奔赴”不仅推动中国汽车产业迈向全球价值链高端，也为跨国企业开辟了新增长极。正如瑞银中国汽车行业研究主管巩旻所言：“中国市场的规模与创新活力，将决定全球车企未来10年的竞争力。”

上海车展以开放姿态书写了新的篇章。外资企业的热情参与，既是对中国市场潜力的认可，亦是对合作共赢理念的实践。在智能化与电动化的浪潮中，中国汽车产业正以更包容的生态，引领全球汽车工业驶向未来。

《 人民日报 》（ 2025年04月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)