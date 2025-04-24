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第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议开幕

陈文清出席开幕式并致辞

2025年04月24日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州4月23日电  第二十次上海合作组织成员国最高法院院长会议23日在浙江杭州开幕，会议主题是“弘扬‘上海精神’，共建与时俱进的司法合作平台”。中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清出席开幕式并致辞。

　　陈文清表示，习近平主席提出构建人类命运共同体，为上合组织的发展指明了方向。中方愿同各成员国一道，以习近平主席和各国元首擘画的蓝图为引领，进一步加强司法交流合作，在法治轨道上推动构建人类命运共同体。

　　陈文清指出，最高法院院长会议机制是上合组织成员国加强司法交流合作的重要平台，为维护地区发展和安全提供了有力司法保障。要始终秉持“上海精神”，在反恐安全、经贸互通、人文交流等领域构建立体化合作框架，为司法合作奠定坚实基础。始终秉持安全倡议，加强去极端化合作，严厉打击毒品走私、网络和跨国有组织犯罪，为地区安全稳定提供有力保障。始终秉持法治理念，建立司法协助、跨境争议解决等交流合作机制，积极开展律师、仲裁、商事调解等法律服务领域合作，为共同发展营造良好法治环境，推动上合组织司法合作不断迈向新高度。

　　开幕式前，陈文清集体会见了与会代表团团长、上合组织副秘书长。

　　最高人民法院院长张军在开幕式上致辞。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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