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“合力践行三大全球倡议，携手构建人类命运共同体”研讨会在莫斯科举行

2025年04月24日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社莫斯科4月23日电  （记者刘恺、胡晓光）“合力践行三大全球倡议，携手构建人类命运共同体”研讨会22日在莫斯科中国文化中心举行，俄罗斯学者、媒体代表等约60人出席活动。

　　中国驻俄罗斯大使张汉晖在致辞时说，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字交织叠加，人类又一次站在历史的十字路口。是团结合作，还是分裂对抗？是开放包容，还是封闭自利？是单边霸凌，还是互利共赢？这些问题关乎全人类的未来，中国的方案就是推动构建人类命运共同体。

　　俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席、前驻华大使安德烈·杰尼索夫指出，当今世界动荡加剧，充满不确定性。中国提出的构建人类命运共同体理念指出了人类发展的目标。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的提出为世界发展合作、应对全球性挑战、加强文明交流互鉴指明了方向。

　　俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫在致辞中高度评价俄中关系发展水平。他表示，俄中双边贸易不断增长，人员往来日益密切，两国在多边舞台密切协作，对全人类的未来有着共同的愿景。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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