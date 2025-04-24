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首届中国—拉美和加勒比国家科学日活动在京举办

2025年04月24日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月23日电  （记者赵永新）中国科技部部长阴和俊在23日于北京举行的首届中国—拉美和加勒比国家科学日活动上表示，中拉科技合作持续提质升级，已形成多层次、多领域的合作网络。

　　科技创新是人类社会发展的重要引擎，也是应对全球性挑战的有力武器。近年来，中拉科技合作蓬勃发展，覆盖领域不断拓展，合作主体日益多元。

　　据介绍，中拉基础设施建设、农业、能源矿产等传统领域合作实现提质升级；5G、数字技术、新能源、新材料、生物医药等新兴前沿领域合作实现快速发展；中拉技术转移中心、中拉可持续粮食创新中心相继成立，为共同应对科技领域新任务、新挑战搭建平台。

　　阴和俊表示，面向未来，中方将继续秉持开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，坚持“科学无国界、惠及全人类”，建设更加开放的科技创新环境。

　　首届中国—拉美和加勒比国家科学日活动由中国科技部主办，活动以“科技赋能共同发展，团结协作构建美好未来”为主题。

　　活动现场，中拉各方专家围绕生命健康、农业科技、数字技术、生物育种等重点领域及相关合作平台建设，分享了最新研究成果和实践经验。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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