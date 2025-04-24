本报乌鲁木齐4月23日电 （记者张光政、章凯风）4月23日，以“弘扬‘上海精神’ 推动上合组织可持续发展：政党责任与使命”为主题的上海合作组织政党论坛在乌鲁木齐举行。论坛由中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会联合主办。塔吉克斯坦总统、人民民主党主席拉赫蒙向论坛致贺信。上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫、俄罗斯国家杜马副主席达万科夫、乌兹别克斯坦最高会议立法院副议长霍贾耶娃等来自上合组织20多个国家60多个政党和政治组织的领导人及部分驻华使节200余人出席论坛。

中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞表示，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，新疆经济社会发展取得令人瞩目的成就，充分证明新时代中国共产党的治疆方略是指引新疆工作行稳致远的康庄大道。中国新疆愿同各国深化各领域交流合作，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

中联部部长刘建超表示，中国共产党愿同上合组织各国政党和政治组织一道，推动树立全球发展倡议“上合标杆”，助力打造全球安全倡议“上合样板”，不断丰富全球文明倡议的“上合实践”。

与会各国政党和政治组织代表表示，中国发展取得巨大成就，为促进世界和平发展作出重要贡献。通过参访，看到新疆经济社会发展强劲，人民生活幸福富足。中方举办上合组织政党论坛，为各国政党深化治国理政经验交流提供重要平台。

《 人民日报 》（ 2025年04月24日 02 版）

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