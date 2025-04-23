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外交部：什么样的谎言也掩盖不住美国控制巴拿马运河的野心

2025年04月23日16:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月23日电（记者曹嘉玥、成欣）外交部发言人郭嘉昆23日在例行记者会上说，巴拿马媒体相关评论一针见血揭穿了美方霸权行径的本质。什么样的谎言也掩盖不住美国控制巴拿马运河的野心。

　　有记者问：日前，巴拿马舆论批评美国对中美洲国家尤其是巴拿马的干涉和霸权行为，指责美借鼓吹不存在的“中国威胁”控制运河，还揭露美在巴建立长期军事存在的计划，警告这可能带来新的军事干预和经济剥削，最终导致巴利益进一步受损。中方对此有何评论？

　　郭嘉昆表示，巴拿马媒体相关评论一针见血揭穿了美方霸权行径的本质。美方炮制所谓“中国控制巴拿马运河”的谎言，甚至恶毒攻击中方，不过是为其控制运河制造借口，推进扩张和“门罗主义”美式霸权，国际社会和巴拿马人民对这一点看得清清楚楚。巴拿马总统穆利诺也表示拒绝接受所谓“中方干预和介入”的说法，因为这不是事实。

　　郭嘉昆说，什么样的谎言也掩盖不住美国控制巴拿马运河的野心。“我们再次敦促美方停止操弄涉华议题，停止对中方攻击抹黑，停止干扰中国同包括巴拿马在内的拉美国家正常交流合作，多做真正有利于地区和世界发展繁荣的实事。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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