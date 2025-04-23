新华社日内瓦4月23日电 世界卫生组织总干事谭徳塞22日表示，因美国拒绝支付相关会费及其他援助的削减，世卫组织预算面临大幅缺口，该组织将不得不裁员和重组。

谭徳塞当天在向世卫组织会员国作预算简报时说，因“美国拒绝支付2024和2025年评定会费，加上其他一些国家削减了官方发展援助，意味着我们在2026至2027双年度将面临5.6亿至6.5亿美元的薪资缺口”。因此，世卫组织“别无选择，只能减少工作范围和员工规模”。

谭徳塞并未提及裁员的具体人数，但预计“最显著的影响将发生在（世卫组织）总部”，且“首先从高级管理层开始裁减”。他同时宣布了世卫组织新的组织框架，包括将总部高级管理团队人数从12人缩减至7人，部门数量将从76个减至34个，并计划关闭一些位于高收入和中高收入国家的世卫组织办事处等。

美国总统特朗普于1月20日签署行政令，宣布美国退出世卫组织，同时暂停向该组织提供任何来自美国政府的资金、支持和资源。世卫组织随后对此表示遗憾，希望美国重新考虑，并期待通过建设性对话来维护与美国的伙伴关系。

世卫组织目前主要有两个资金来源，即会员国缴纳评定会费和会员国及其他伙伴的自愿捐款。近年来，评定会费在世卫组织核心预算中所占比例不到20%，但仍是世卫组织重要资金来源。

2022年第75届世界卫生大会通过决议，同意将各会员国缴纳的评定会费占世卫组织核心预算的比例从不到20%逐步提高至50%。决议提出该比例尽可能在2028至2029年、最迟在2030至2031年达到50%。

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