新华社香港4月23日电 题：澳大利亚应该学习中国香港的赛马经验——专访澳大利亚练马师大卫·希斯

新华社记者王子江

自从1990年子承父业获得澳大利亚的练马师牌照，大卫·希斯35年的职业生涯有15年是在香港度过的。今年是他重返香港的第五个马季，他训练的“嘉应高升”有望在27日举行的冠军赛马日上，赢得短途“三冠王”的殊荣。

“我认为它处于今年以来的最佳状态，希望它能赢得比赛，并在整个赛季保持不败。”62岁的希斯说。

年仅4岁的“嘉应高升”这个马季屡破中国香港马坛纪录，至今已创下十一连胜的战绩，因为它此前已先后赢得“香港赛马会成立一百周年纪念短途杯”及“银禧纪念杯”两个冠军头衔，如果能在总奖金高达2200万港元（约合人民币2072万元）的冠军赛“短途奖”中击败众多顶尖马匹夺冠，它将成为香港历史上第五匹囊括此系列赛三项赛事的短途马王，拿下短途“三冠王”的称号。

希斯说，“嘉应高升”尽管个子不高，但个性温和，训练起来非常省劲。“我认为它是我训练过的最好的马，它的训练方式和比赛方式，都是我以前没有见过的。它能应对一切，是香港历史上最伟大的赛马之一，能成为其中的一部分是我的荣幸。”

不过，希斯认为，拿下“三冠王”只是“嘉应高升”的短期目标，长远目标是今年10月在澳大利亚悉尼举行的“珠穆朗玛峰锦标赛”上问鼎，这项比赛是世界上奖金最高的草地短途赛。

“如果有一匹中国香港的赛马能在那里赢得胜利，将是非常棒的，如果‘嘉应高升’保持健康，我相信它有能力做到。”

1996年，入行5年多的希斯在澳大利亚赛马界建立了顶级声誉，赢得了31个一级赛冠军，成为墨尔本和阿德莱德最成功的练马师。也是在那一年，他来到香港，一待就是10年。在这段时间里，他两次被评为冠军练马师，赢得了458场胜利，2005年，希斯回到澳大利亚，训练出多匹世界级赛马，并指导三个儿子成为练马师。

2020年，希斯重返香港，并在上个马季取得了47场胜利，使他在香港的胜利场次达到了600场，其中包括与“嘉应高升”一起赢得的五场胜利，“嘉应高升”也获得了该马季最佳新马和最大进步马的荣誉。

“香港每周都有赛马，比世界上任何地方规模都要大，香港赛马和嘉年华一样。”希斯说，“我认为香港的赛马经验应该传授给澳大利亚，而不是向澳大利亚学习。”

在香港生活15年，希斯最喜欢的事情是去几家自己认为“秘密”的餐厅吃饭，以及和妻子在闲暇时徒步，因为香港有很多“美丽的地方”。他也希望三个儿子中，有人能和自己一样，到香港从事练马师的工作。

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