新华社洛杉矶4月22日电（记者谭晶晶）据美国航天局发布的最新公报，美国“露西”号探测器于20日飞越位于主小行星带的“唐纳德约翰逊”小行星后，向地球发回该小行星的照片。

公报说，“露西”号于20日以大约每小时4.8万公里的速度，从距离“唐纳德约翰逊”小行星表面约960公里处飞越。目前已收到的图像是“露西”号与这颗小行星最近距离“邂逅”前约40秒拍摄的。照片显示，该小行星呈细长型，为两个小球体碰撞形成的相接双星。初步分析显示，这颗小行星比预估的尺寸更大，长约8公里，最宽处约3.5公里。

这颗小行星以古猿化石“露西”的发现者之一、美国古人类学家唐纳德·约翰逊的名字命名，形成于约1.5亿年前。任务团队表示，该小行星地质结构极为复杂，蕴含有关太阳系行星构成要素和碰撞过程的重要信息。他们将用约一周时间下载“露西”号传回的其他相关数据，对这颗小行星进行分析，以更全面地了解其整体状况。

据介绍，这是“露西”号在任务期内近距离飞越的第二颗小行星，此次飞越旨在为“露西”号探测木星特洛伊小行星群做好准备。“露西”号于2021年10月发射升空，开启为期12年的太空旅程，任务主要目标是首次探测木星特洛伊小行星群。该小行星群是与木星共用轨道、一起绕太阳运行的一大群古老小行星，是了解太阳系演化史的关键。

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